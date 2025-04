LoL bekommt einen neuen Modus, in dem ihr euch einfach nur kloppen müsst

Als MOBA ist League of Legends ein komplexes Spiel. Man muss nicht nur die verschiedenen Champions lernen, sondern auch noch die Aufgaben der Rollen, Objectives oder das richtige Farmen. Wenn man darauf keine Lust mehr hat, kann man sich auf einen neuen Spielmodus freuen.

Um welchen Modus geht es? Riot hat angekündigt, wie es nach der ersten Season 2025 weitergeht. Erneut ändert sich das Thema der Season. Statt dem blutrünstigen Noxus geht es jetzt um die schönen Seelenblumen aus Ionia.

Neben einer neuen Map, einem neuen Battle Pass und anderen Gameplay-Anpassungen kommt auch ein neuer Modus ins Spiel: Rauferei beziehungsweise Brawl. Der Modus scheint perfekt zu werden für Leute, die keine Lust mehr auf komplexe Systeme haben.

Zwangloses Gekloppe

Was ist Rauferei für ein Modus? In Rauferei spielt ihr in einem 5er-Team gegen ein anderes 5er-Team. Dafür gibt es auch eine neue Map, die weniger strategisch aufgebaut ist als die bekannte Kluft der Beschwörer. Das liegt auch am Ziel, ihr müsst nämlich keinen Nexus zerstören, denn die große Inspirationsquelle für Rauferei war der Modus Team Deathmatch aus diversen Shootern.

Jedes Team beginnt mit 250 Leben. Das Team, das zuerst 0 erreicht, hat verloren.

Um das zu erreichen, gibt es mehrere Wege: Kills beziehungsweise Assists fügen 5 Schaden zu. Wenn das gegnerische Team nicht wenig Leben hat, fügen Kills an Minions 1 Schaden zu. Wenn Minions durch das Bandle-Portal des gegnerischen Teams geschickt werden, fügt das auch 1 Schaden zu.

Objectives wie Türme, Drachen oder den Nexus gibt es nicht.

Auf der neuen Map gibt es eine kürzere Lane in der Mitte, die auf beiden Seiten ein Portal hat. Oben und unten gibt es mehr Platz zum Kämpfen, aber auch um Gegner zu überraschen. Dort kann man sich auch einen starken Buff sichern.

Wie die neue Map aussieht, könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Man will auch den Frust verringern, wenn ein Team zu dominant ist, kann man sich immer zurückteleportieren, um Items zu kaufen. Bei einem gesamten Team-Kill erhält das erledigte Team einen Buff, der den verursachten Schaden erhöht und den erlittenen verringert. Damit will man verhindern, dass sich ein Rückstand so frustrierend anfühlt wie in anderen Modi.

Rauferei scheint ähnlich wie ARAM ein Modus zu werden, in den man einfach reinhüpft und ein wenig zwanglos daddelt. Wie das dann aber in der Praxis aussieht, müssen wir abwarten. Der Modus soll mit Patch 25.10 auf die Live-Server kommen, das ist voraussichtlich am 14. Mai 2025. Schon letztes Jahr konnte Riot mit einem neuen Modus viele Spieler erfreuen: League of Legends erlebt dank Arena und Schwarm dritten Frühling, ändert seine Strategie für die Zukunft