„Brich ihm beide Beine … in LoL“ – HandOfBlood macht auf Twitch dasselbe wie der Top-Streamer und es ist herrlich

Der deutsche Streamer HandOfBlood machte am 2. April dasselbe wie der erfolgreichste Streamer auf Twitch, Caedrel. Er kommentiert die Spiele seines eigenen Teams in League of Legends. Und die Fans lieben es. Beim letzten Spiel in LoL, am 2.4., gegen das Team der Drogeriekette Rossmann war HandOfBlood einmal mehr voll in Fahrt.

Das macht der größte Streamer auf Twitch: Der Brite Caedrel hat Ende 2024 sein eigenes Team in LoL zusammengestellt und trainiert das Team seitdem. Er ist Gründer und Coach, kümmert sich auch um das Management.

Mit seinem Team „Los Ratones“ ist Caedrel enorm erfolgreich – sportlich und als Content-Creator auf Twitch. Los Ratones haben ihre Regional-Liga gewonnen, und Caedrel ist zum erfolgreichsten Streamer auf Twitch weltweit aufgestiegen. In den letzten 90 Tagen hatte Caedrel, wenn er streamt, 44.000 Zuschauer. Und er streamt eine Menge.

Caedrel hat mit seinem Team in LoL sogar die Europameisterschaft gewonnen und strebt die Weltmeisterschaft an, wobei das etwas größenwahnsinnig ist.

HandOfBlood fiebert mit seinem Team mit

Das macht HandOfBlood jetzt: HandOfBlood macht zumindest wenige Stunden pro Woche aktuell etwas sehr Ähnliches auf Twitch. Wobei er eigentlich der Vorreiter und Caedrel der Nachahmer ist – so wie das deutsche Team NNO der Vorreiter für die Welle war, die jetzt LoL und Twitch erobert.

Denn HandOfBlood Streamer hat schon vor Jahren sein Team in League of Legends, die Eintracht Spandau, gegründet, und ein Jahr vor Caedrel die Europameisterschaft gewonnen.

HandOfBlood castet die Spiele seines Teams in der deutschen Regional-Liga auf seinem Kanal, aber nicht in seiner Content-Rolle als Präsident Knabe, sondern als mitfiebernder Hardcore-Fan seines Teams.

Sportlich erfolglos, aber verdammt unterhaltsam

So läuft es für HandOfBlood: Aktuell läuft es für Eintracht Spandau gar nicht gut. Im ersten Split ist das Team letzter geworden, am 2. April hat man jetzt gegen das Team der Drogeriekette Rosmann, die Rossmann Centaurs, verloren und steht mit 1-4 erneut hinten in der Tabelle, auf Platz 8 von 10.

Aber für HandOfBlood als Content-Creator läuft es gut: Am 2. April sahen ihm und seinem Team in der Spitze 11.000 Leute zu.

Dabei castet HandOfBlood zusammen mit Kevin Westphal, dem E-Sports-Lead von Eintracht Spandau, und ist voll dabei.

So feuerte HandOfBlood seinen eigenen Spieler, als der Gegner zu entkommen drohte, mit „Brich ihm beide Beine“ an, ergänzte dann noch rasch, als ihm klar wurde, was er da gesagt hat, ein „ingame.“

Der meistgesehene Clip vom Match war, als der in Content-Videos viel gegoltene ADC Broeki seine Glanztat hatte: Auf den Mann sei Verlass.

Auch wenn HandOfBlood nur ein Viertel der Zuschauer von Caedrel erreicht und der sportliche Erfolg nicht ganz so da ist, ist die Unterhaltung in jedem Fall erstklassig: