Eine unbedeutende Regional-Liga macht LoL 2025 zum Spiel Nr. 1 auf Twitch

2025 ist im E-Sport bislang das Jahr von League of Legends. Durch eine Regeländerung hat Riot Games das Gleichgewicht der Mächte in LoL verschoben. Die Welt des E-Sports dreht sich plötzlich um eine Liga, die in den letzten Jahren nie auch nur die kleinste Rolle gespielt hat: die NCL. Aber jetzt sind die 3 größten Twitch-Streamer zu LoL in der Liga, und einer davon ist Deutscher.

Was ist das für eine Liga? Die NCL ist eine Regional-Liga in Europa. Hier spielen Teams aus Skandinavien und Großbritannien gegeneinander, zumindest muss jedes Team 2 Mitglieder aus diesen Ländern aufstellen. Es gibt aber keine Möglichkeit aus dieser Liga in die Profi-Liga LEC aufzusteigen. Die LEC ist eine Franchise-Liga, in die man sich einkaufen muss.

Die NCL war über Jahre ohne große Bedeutung: Die wichtigsten Ligen in Europa, die auch regelmäßig um die Europa-Meisterschaft spielen, saßen in Spanien und Frankreich. Zu einem geringeren Maße auch in Deutschland, immerhin wurde das Team von HandOfBlood Europa-Meister.

Aber 2025 ist alles anders: Die 3 größten Twitch-Streamer der Welt zu League of Legends spielen selbst in der Liga oder haben zumindest ein Team dort. Das ändert das Gleichgewicht der Kräfte.

Die 3 größten Streamer zu LoL spielen in einer Liga – Einer davon ist Deutscher

Wer sind die 3 Top-Streamer, die dort spielen? Der größte Streamer zu LoL auf Twitch ist Caedrel. Der ist Gründer und „Coach“ des NCL-Teams Los Ratones. Sie sind das große Zugpferd der Liga und stehen aktuell mit 4-0 auf Platz 1 in ihrer Gruppe. Caedrel wurde in den letzten 30 Tagen 6,6 Millionen Stunden lang auf Twitch gesehen, sein Kanal wuchs auf hohem Niveau noch mal um 26 %. Auf ganz Twitch umgelegt, ist er die Nr. 5.

Der zweitgrößte Streamer zu LoL ist der Deutsche NoWay. Er ist Midlaner beim Team „NORD Esports“. Die stehen mit 3-1 auf Platz 2 in ihrer Gruppe, nur gegen Los Ratones kassierte man eine Niederlage. Sein Kanal wuchs im letzten Monat um 20 % bei Zuschauerstunden.

Der drittgrößte Streamer zu LoL ist Thebausffs, der übermütig spielende Top-Laner von Los Ratones. Dessen Kanal wuchs um beeindruckende 52 %.

Vom Hype um die Liga profitiert zudem der frühere Elite-Spieler Rekkles, die Nummer 8 zu LoL auf Twitch. Der Supporter von Los Ratones hatte im Monat vorher gar nicht gestreamt und steigt jetzt mit 1,2 Millionen Zuschauerstunden ein.

Frühere Spitzenspieler wie Rekkles geben der Liga auch einen sportlichen Wert.

Synergie-Effekte beflügeln das Wachstum von Streamern zu LoL auf Twitch

Wie profitieren die Streamer von der Liga? Für die Streamer ist die Liga eine endlose Quelle von Content: Sie können jedes Training, jedes Übungs-Match und jedes Punkt-Spiel übertragen.

Bei Teambesprechungen macht man vielleicht mal den Vorhang zu und schließt den Stream, aber vieles, was sonst unter Verschluss ist, findet öffentlich statt.

Wenn große Streamer zusammenarbeiten, entstehen wertvolle Synergie-Effekte, von denen alle Beteiligten profitieren:

Wer schon einen großen Kanal hat, erreicht neue Zuschauer, die Fans der anderen Streamer, und bekommt freien Content , den er nicht aufwändig produzieren muss

, den er nicht aufwändig produzieren muss Wer noch einen kleinen Kanal hat, profitiert sogar noch mehr, weil ihn dann die Fans der anderen Streamer für sich entdecken können

Welche enorme Zugkraft solche Synergie-Effekte entwickeln, konnte man in der Vergangenheit beim Gruppenspiel in Fortnite, beim Rollenspiel in GTA 5, beim kommunikativen Among US oder zuletzt in der WoW-Streamergilde OnlyFangs beobachten. All diese Gelegenheiten führten zu einem enormem Zuschauerwachstum und bescherten einigen vorher unbekannten Spielern plötzlich eine Karriere.

LoL zieht an GTA 5 und Marvel Rivals vorbei auf Platz 1 von Twitch

Tut das auch LoL gut? LoL hat im letzten Monat 22 % Zuschauerstunden zugelegt und ist aktuell das größte Spiel auf Twitch, noch vor GTA 5, Marvel Rivals und dem aktuell ebenfalls florierenden WoW.

Hier spielt die NCL sicher ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Deutschland als Vorbild für die Regeländerung, aber profitiert nun nicht davon

Woran liegt das? Die Regional-Ligen in LoL wollte Riot Games schon lange pushen, aber das ging schief:

Zuerst ging man mit großen YouTuber in Spanien (Ibai), Deutschland (HandOfBlood) und Frankreich (Kameto) Kooperationen ein, damit sie eigene Teams in den Regional-Ligen ihrer Länder aufbauen

Dann setzte man verstärkt auf Co-Streaming, ließ populäre Influencer die offiziellen Übertragungen der Liga-Spiele kommentieren. In Deutschland hob man Tolkin in eine exponierte Stellung.

Aber das reichte offenbar immer noch nicht.

Der E-Sport auf dem Niveau rentierte sich für die Teams nicht. Es gab zu wenig Zuschauer und Sponsoren, hier haben einige Leute viel Geld verloren. Ein Team aus Berlin sprach sogar von einem schwarzen Loch, das nur Geld schluckt.

Wahrscheinlich beflügelt von den extremen Zuschauerzahlen, die das deutsche Streamer-Team NNO in dem Jahr erzielte, als sie in die 1. Liga aufstiegen, wurden für 2025 jetzt die Regeln so geändert, dass Streamer ihre eigenen Spiele übertragen können.

Dadurch entstand ein Hype um die Regional-Ligen und große Streamer und Ex-Profis schlossen sich zu Teams zusammen. Die englischsprachige NCL ist der große Profiteur dieser Entwicklung.

Der Boom hätte vielleicht auch zu gewissen Teilen in Deutschland stattfinden können, aber die wichtigsten deutschen Streamer zu LoL haben sich mit der deutschen Liga überworfen: In der deutschen Szene zu LoL kracht es hässlich zwischen den großen Streamern auf Twitch und der Liga