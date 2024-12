LoL: Twitch-Streamer wird Profi-Spieler, obwohl ihn viele für eine Pfeife halten, aber er sieht das komplett anders

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die großen Worte muss er 2025 aber erst mal beweisen. Mit seinem Team Los Ratones wird er 2025 das erste Mal offiziell an einer Liga teilnehmen. Wie gut das Team dann konstant performt, wird man abwarten müssen. Auch beim deutschen Team NNO hat sich einiges geändert: Ein Team aus 5 deutschen Twitch-Streamern erobert LoL, jetzt zerfällt NNO und fängt neu an

In Bezug darauf wird er gefragt, ob er und das Team der LEC, der europäischen Topliga, beitreten wollen. Auch das sei ein Ziel von Los Ratones. Zwar wird man 2025 nicht dort spielen, aber das gesamte Team hat die Ambition, es in die Liga zu schaffen.

Dazu sagt er, dass sein größtes Ziel das Gewinnen sei. Ob er das mit seiner persönlichen Inting-Strategie mache oder regulär, sei ihm egal. Auf die Frage, ob er die Worlds, die Weltmeisterschaft in LoL gewinnen wird, sagte er laut Dexerto völlig ernst: Das sei sein Ziel in der Zukunft.

Was sagt Thabausffs? Dexerto sprach in einem Interview mit dem Toplaner von Los Ratones über die Erwartungen und Wünsche, die er für die Zukunft hat. Es wird über seine Inting-Strategie gesprochen, aber auch über sein Können mit klassischen Champions und Taktiken.

Viele Spieler kritisierten die Entscheidung, Thebausffs als Toplaner zu engagieren. Von vielen wird er eher als Troll angesehen. Thebausffs will mit seinem neuen Team aber auf jeden Fall erfolgreich sein. Er ist sogar ziemlich zuversichtlich. In einem aktuellen Interview äußert er sich über eine mögliche Zukunft, spricht aber auch abfällig über die Spieler der europäischen Liga.

Wer ist Thebausffs? Der große Lol-Streamer Caedral gründete im November 2024 das Influencer-Team Los Ratones. Der Toplaner des Teams ist der berüchtigte Thebausffs. Er etablierte die Sion-Inting-Taktik und ist dafür bekannt, häufig zu sterben. So schlecht es geht, so genial funktioniert es aber.

Streamer-Teams scheinen in League of Legends ein neuer Trend zu sein. Der große Name seit kurzer Zeit: Los Ratones. Der Toplaner Thebausffs ist dafür bekannt, vor allem durchs ständige Sterben zu gewinnen. In einem aktuellen Interview sprach er ziemlich negativ über einige Profi-Spieler.

