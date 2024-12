LoL: Ein Spieler erfand eine Strategie, bei der man ständig sterben muss, ist jetzt einer der besten in Europa

In League of Legends ist es mittlerweile zum Trend geworden, Teams aus bekannten Twitch-Streamern zu gründen. Eines der aktuell bekanntesten ist wohl Los Ratones, das vom Top-Streamer Caedral gegründet wurde. Über einen Spieler machte sich die Community aber lustig und er galt als Schwachstelle. Aber eigentlich ist er echt gut.

Um welchen Spieler geht es? Der führende Twitch-Streamer zu LoL ist Caedral und im November 2024 stellte er sein neues Profi-Team Los Ratones vor. Dabei hat sein Team einige bekannte Namen.

Jungler: Velja

Midlane: Nemesis

ADC: Crownie

Support: Rekkles

Toplane: thebausffs

Die LoL-Community begrüßte das Team, das schon lange in der Gerüchteküche brodelte. Viele fanden aber, dass der Toplaner thebausffs eine Schwachstelle für das Team sei, vor allem durch seinen ungewöhnlichen Spielstil. Schaut man sich aber seine Statistik an, dann ist er aktuell einer der besten Spieler Europas.

Sterben und damit gewinnen

Wer ist thebausffs? Der Schwede Simon Hofverberg hat sich in LoL vor allem mit seinen ungewöhnlichen Strategien einen Namen gemacht. Die wohl bekannteste ist der Inting-Sion. Durch die Passive von Sion, in der er kurz nach dem Tod wiederbelebt wird, versucht man dauerhaft Türme zu pushen, statt Gegner zu erledigen. Er will also Farmen und das Gold für Platings und Türme.

Dadurch hat thebausffs immer eine recht hohe Todes-Rate gehabt, obwohl er viele Spiele gewinnt. Der Inting-Sion wurde dann auch von vielen Spielern versucht und letztendlich änderte Riot dann die Türme 2022. Seine ungewöhnliche Strategie sorgt aber auch dafür, dass er oft reported wird und auch gerne mal gebannt, wie er 2023 auf x.com zeigte.

Bei der Ankündigung von Los Ratones wurde sich oft über Baus als Toplaner lustig gemacht, er sei einfach nicht gut genug für dieses Team. Doch er ist viel besser als einige Spieler vielleicht denken, und das zeigt nicht nur sein aktueller Rang in Europa.

Bausen’s Law

Was macht thebausffs so gut? So dämlich und plump seine Strategie auf den ersten Blick auch wirkt, so viel Verständnis vom Spiel braucht man dafür. Mit seiner ursprünglichen Inting-Sion-Strategie hat er nämlich das System der Bounties ausgetrickst, wie theScore esports auf YouTube erklärt.

Das Bounty-System soll Teams, die im Rückstand sind, helfen. Erreicht ein Team zu viele Kills oder zerstört zu viele Türme, erscheinen Objective-Bountys oder einzelne Spieler erhalten diese.

Thebausffs will meistens aber Platings, Farm und Türme. Das schafft er und auch wenn er stirbt, ist es kein Problem, denn er schafft eine Balance mit dem Gegner. Platings, Türme und auch Farm sind auch Gold. Der Clou dabei ist, dass sein Gegner irgendwann mehr Gold wert ist, weil er so viele Kills an thebausffs ansammelt. Thebausffs ist aber nicht im Nachteil, weil er durch seine Strategie auch genug Gold hat. Erledigt er den Gegner dann aber noch, gibt es Extra-Gold.

Daraufhin wurde auch der Begriff Bausen’s Law etabliert, der eben aussagt, dass jedes Plating einen Kill und jeder Turm zwei Kills wert ist. Hat man wenige Kills und ein paar Tode, heißt das also nichts, wenn man viel Farm, Platings oder Türme hat.

Diese Strategie ist aber nicht stumpf und einfach. Man braucht großes Verständnis für Wave-Managment (Manipulation der Minions und wie sie sich bewegen) und das Micro-Play, also die kleinen Feinheiten auf der Lane wie Positionierung und Ressourcen-Management. Auch das Verständnis des Macro-Plays, also des großen Ganzen im Match, muss vorhanden sein, wenn er vernünftig Druck ausüben möchte. Thebausffs hat beides und ist sogar richtig gut darin.

Sein Können zeigt sich auch in seinem Rang, wie ein User auf reddit festgestellt hat. Auf einem seiner Accounts scheint er aktuell als Challenger mit 1190 LP auf Platz 44 der Rangliste EU-West zu sein (via op.gg)