Ein Team aus 5 deutschen Twitch-Streamern erobert LoL, jetzt zerfällt NNO und fängt neu an

Das Team NNO besteht aus 5 deutschen Twitch-Streamern zu League of Legends, darunter sind die größten und relevantesten: NoWay4u, Tolkin, Agurin, Broeki und Karni. 2025 wird das Team in 3 Gruppen zerfallen, eine 3er-Gruppe könnte besonders spannend sein, die zeiht es offenbar nach England. Man will gegen die neu gegründeten, hochkarätig besetzten Streamer-Teams dort antreten, die international bekannte Spieler wie Nemesis, Rekkles, Jankos oder Perkz aufbieten.

Das war der Höhepunkt für NNO: NNO ist eine Gruppe von Streamern zu League of Legends, von denen einige früher Profis auf nationalem Niveau waren, die Meister-Titel in der Prime League gesammelt haben, aber mittlerweile eigentlich „zu alt“ für den E-Sport sind. Scherzhaft nannten sie sich selbst eine Rentner-Truppe.

Dennoch spielte man 2022 in der zweiten Liga und gurkte etwas durch die Saison, ohne Coach und ohne viel zu trainieren. Doch als die Saison in die heiße Phase ging, spielte NNO plötzlich auf und dominierte die Playoffs in der zweiten Liga, schlug viel stärker eingeschätzte Teams und gewann die Liga, während hunderttausende Leute zuschauten, mehr als bei der ersten Liga.

Doch wegen damals noch aktiven Beschränkungen für Streamer entschied sich NNO 2023 dagegen, in der 1. Liga spielen. Sie heuerten neue Spieler für die Spots an und nannten das Team NNO Prime. NNO Old driftete auseinander und spielte nur noch zu großen Events, wie gegen Faker, zusammen.

NNO zerfällt 2025 in 3 Gruppen

So geht es 2025 weiter: Der Streamer NoWay4U hat in einem Stream angekündigt, dass NNO sich trennen und in 3 Richtungen gehen wird (via YouTube):

ADC Broeki wechselt zu Eintracht Spandau – das ist offiziell bekannt.

Ein Spieler, dessen Namen NoWay nicht nennt, werde in der 1. Division der Prime League spielen und da „try harden“ – offenbar will dieser Spieler also ein eigenes Team aufbauen. Ausgeschlossen ist es, dass dieser Spieler NoWay selbst oder Broeki ist.

3 Spieler wollen sich am liebsten noch zwei Skandinavier oder Engländer dazuholen, um in der nordeuropäischen Liga NCL gegen die anderen Streamer-Teams wie Los Rartones oder Ruddy Gaming zu spielen. Das ist aber noch unsicher, man braucht einen Spot.

NoWay schien eigentlich nur die Ankündigung “andeuten” zu wollen. Man wollte erst bei einem Event alle Information öffentlich ankündigen. Aber letztlich scheinen dem Streamer schon alle relevanten Informationen rausgerutscht zu sein.

Wer ist der eine Spieler, der in Deutschland spielt? NoWay verrät es nicht explizit und scherzt sogar, dass es Karni sei.

Aber alles deutet darauf hin, dass der Spieler der Jungler Agurin ist:

Agurin ist der spielstärkste Spieler der 5 und auch der, der am meisten in LoL investiert und spielen will. Kaum vorstellbar, dass Tolkin sowas macht, der sich aufs Casten verlegt hat.

Zudem überlegte NoWay, dass man sich Broxah ins Team holen könnte, wenn man in der NCL spielen will – Broxah ist Jungler. Den bräuchte man ja nicht, wenn Agurin dabei bliebe.

Das ist Broxah – er könnte Agurin künftig bei NNO ersetzen.

Spielen sie bald gegen Jankos oder Nemesis? Der Plan von NoWay ist offenbar, einen freien Spot in der NCL zu kaufen, zwei Skandinavier und Briten ins Team zu holen und dann mit Tolkin und Karni gegen die Streamer-Teams in der NCL zu spielen.

Aber da sind noch einige Fragen offen, ob das klappt.

Alternativ wäre es wahrscheinlich, dass sie zwei deutsche Spieler dazuholen und unterklassig in der Prime League spielen.

Warum gibt es jetzt so viele Streamer-Teams? Das, woran NNO 2022 zerbrach, hat sich mittlerweile geändert. Riot Games hat für 2025 die Regeln gelockert, wie in den regionalen Ligen gestreamt werden kann. Daher entstehen gerade so viele Teams, die aus Streamern bestehen: Die Helden Europas, Perkz und Jankos, spielen wohl wieder gemeinsam LoL, weil Riot die Regeln ändert