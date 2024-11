LoL: Der Top-Streamer auf Twitch stellt sein eigenes Team voller Stars vor – So spielt Los Ratones 2025

Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass der führende Twitch-Streamer Caedrel sein eigenes Team in League of Legends plant. Jetzt steht der Kader für 2025 fest. Es sind doch nicht Perkz und Jankos geworden, aber große und bekannte Namen der europäischen LoL-Szene sind im Team, wie Nemesis und Rekkles.

Das ist die Situationen: Schon vor Monaten überlegte der führende Streamer zu LoL auf Twitch, Caedrel, man könnte doch ein Team aus spielstarken Influencern bauen und damit in der nordeuropäischen Regional-Liga von LoL, der NCL antreten. Das würde doch sicher einen gewaltigen Aufmerksamkeits-Boost für die Szene geben und köstlichen Content für die Influencer.

Seit Monaten kursieren mögliche Kandidaten für das Team, das als „Los Ratones“ (Die Mäuse) bekannt wurde. Als “Grundstock” sollten offenbar die Streamer TheBausFFS, Nemesis und Caedrel selbst dienen.

Jetzt hat man am 15.11. den Kader vorgestellt und es sind einige Überraschungen wahr geworden. Andere aber nicht.

Wer spielt für Los Ratones?

In der Top-Lane wird „TheBausFFS“ (25) antreten, ein bekannter Streamer und Top-Laner, der lange Zeit nur Sion gespielt hat.

Im Jungle spielt der Serbe „Velja“ (22). Das ist ein eher unbekannter Spieler, der seit 2019 immer mal wieder in LoL-Teams auftrat, aber nirgendwo lange blieb.

In der Midlane spielt Nemesis (25). Das ist ein gestandener Profi, der bei Mad Lions und Fnatic von 2017 bis 2020 überzeugte. Mittlerweile ist der Serbe ein großer Streamer auf Twitch.

Als ADC spielt der 26-jährige Slowene Crownie, der die letzten Jahre bei Team BDS und Team Vitality unter Vertrag war.

Und als Supporter wird, wie sich gestern abzeichnete, der Star-Spieler Martin „Rekkles“ Larsson antreten. Der ist gerade Weltmeister geworden.

Wer ist nicht im Team? Man dachte eigentlich, dass Caedrel selbst spielt, der wird aber als Coach und Gründer auftreten.

Es kursierten auch Namen wie Jankos oder Perkz, aber die scheinen sich jetzt endgültig zerschlagen zu haben.

Caedrel will der Szene was zurückgeben, jungen Jungler zum Star machen

Das sagt Caedrel: In einem Video auf YouTube sagt Caedrel, dass man einen Mix aus Profispielern und Content-Creatoren bauen wollte, um ein kompetitives Team zu haben, das dennoch viel Spaß macht.

Ziel des Teams sei es, der E-Sport-Szene in Europa etwas zurückzugeben.

Das meiste, was man als Team machen werde, solle öffentlich stattfinden, versichert der Streamer.

Alle im Team seien Freunde, ein frisches Gesicht wollte man im Team haben: Das wird Jungler Velja sein. Caedrel hält große Stücke auf ihn und er glaubt, er habe das Potenzial, bald in der Profi-Liga LEC zu spielen.

Er geht auch drauf ein, dass viele ätzen: TheBausFFS packe es nicht im Profi-Spiel. Da schmunzelt Caedrel, man werde es sehen, sicher auch einiges ändern, aber er will die Spieler auch nicht verbiegen.

Wo wird das Team antreten? Nach allem, was man weiß, wird Los Ratones in der nordeuropäischen Liga NCL antreten. So ganz sicher ist das aber noch nicht, wie Caedrel sagt. Man schaue sich im Moment verschiedene Ligen an. Langfristig scheint man tatsächlich die LEC anzustreben.

In der NCL, der Liga für UK und Skandinavien, könnten sie tatsächlich auf ihre deutschen Brüder im Geiste treffen, denn die deutsche Entsprechung des Teams, die Influencer-Truppe NNO, hat lautstark überlegt, die Prime Leage zu verlassen und auf die Insel zu wechseln: LoL: Team aus deutschen Twitch-Streamer will nach Ärger mit der Liga nicht mehr in Deutschland spielen