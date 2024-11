LoL: Legendärer Spieler (28) überrascht mit Ankündigung – Fans ahnen, wohin er geht und sind aufgeregt

Der Spieler Martin „Rekkles“ Larsson wird bei League of Legends nach Europa zurückkehren. Zuletzt hat er als sechster Mann den WM-Titel bei LoL in London mit dem südkoreanischen Team T1 gewonnen. Seine Ankündigung ist jetzt eine Überraschung. Er wird mit 28 Jahren nach Europa zurückkehren, in seine Heimat Schweden, die er mit 16 Jahren verließ. Man munkelt, er könnte sich „Los Ratones“ anschließen, einem Team aus großen englischsprachigen Twitch-Streamern.

Das sagt Rekkles zu seinem Wechsel nach Südkorea: Der heute 28-jährige Rekkles sagt (via X), als er nach Südkorea wechselte, in die 2. Mannschaft von T1, ging es ihm überhaupt nicht gut:

Er hatte grade die Diagnose erhalten, dass er auf dem autistischen Spektrum liege.

Rekkles sagt, er hatte raue Jahre in LoL hinter sich, nachdem er 2020 von Fnatic weggegangen war

Und es gab Probleme in der Familie

Eigentlich wollte er eine Pause von LoL machen, aber das hätte ihm der „Martin der Zukunft“ nie verziehen, also nahm er das Angebot des General Managers von T1, Becker Jung, an und ging ein Jahr nach Südkorea, hatte dort eine irre und erfolgreiche Zeit, aber die gehe jetzt zu Ende.

Rekkles wurde vor wenigen Wochen Weltmeister mit T1 und Faker:

Rekkles verließ Schweden mit 16 – Mit 28 Jahren kehrt er zurück

Das sind seine neuen Pläne: Rekkles sagt, er müsse jetzt zurück in die Basis teleportieren, Mana und Lebenspunkte regenerieren, ein paar Items kaufen und Skills aufwerten, bevor er zurück in die Kluft gehe. Mit 16 sei er im Jahr 2013 von zu Hause weg, 2024 sei es an der Zeit zurückzukehren.

Er habe ein Angebot für die Saison 2025, das ihm diese Rückkehr erlaube.

In Schweden will er sich auch den Herausforderungen stellen, denen er Jahre lang ausgewichen ist.

Gerüchte um Team aus Twitch-Streamern werden immer wahrscheinlicher

Wohin wechselt er? Die Leute auf reddit sind sich relativ sicher: Er wechselt in ein entstehendes Team von Content-Creatorn, das unter der Leitung von Caedrel in der nordeuropäischen Regional-Liga NCL entstehen soll. Schweden ist Teil dieser nordeuropäischen Liga.

Am 15. November soll angeblich der Kader des Teams bekanntgegeben werden, munkelt man auf reddit (via X).

Man spekuliert darauf, dass in diesem Team von Twitch-Streamern Leute spielen werden wie

Caedrel selbst – der größte LoL-Streamer aktuell. Er hat Midlaner und Jungler gelernt und war Profi

Nemesis – der Slowene war Midlaner für die Mad Lions und Fnatic, er arbeitet jetzt als Content-Creator für Gen G.

TheBausffs – ein eigenwilliger Streamer – er könnte in der Top-Lane spielen

und jetzt eben Rekkles – er ist eigentlich gelernter ADC, hat aber in Südkorea auf Support umgestellt.

Das wäre schon ein konkurrenzfähiges Team – einige werfen noch Namen wie Perkz (ADC) oder Jankos (Jungle statt Caedrel) mit in den Raum. Aber das sind dann noch weiter entfernte Gerüchte.

Das ist Nemesis.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Rekkles zu diesem Team wechselt? Es ist da nichts bestätigt, aber es würde sich schon sehr anbieten. Dass Rekless jetzt noch mal in die LEC zurückgeht und da vielleicht bei einem eher schwächeren Team anheuert, scheint nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Der Weg zu Los Ratones ist auch eine Entscheidung für einen weiteren Schritt in Richtung Content-Creator.

Das aus deutscher Sicht interessant ist, dass das Team von Caedrel ähnlich strukturierte wäre wie das deutsche Influencer-Team NNO und die haben schon signalisiert, dass sie 2025 vielleicht die Prime League verlassen und gegen Los Ratones um den Titel in Nordeuropa spielen könnten – vielleicht ja auch gegen Rekkles: LoL: Team aus deutschen Twitch-Streamer will nach Ärger mit der Liga nicht mehr in Deutschland spielen