LoL: Riot zeigt neuen 240€-Skin, doch die Spieler finden einen alten Skin aus 2016 besser, der nur 20 € kostet

Um welchen Skin geht es? Nach Arcane Fractured Jinx folgt auch schon der nächste Exhalted Skind. Diesmal bekommt Sett den Radiant-Serpent-Skin und auch der soll wieder neue Effekte bieten. 3 Farbschemata soll man im Match selbst wählen können und auch all seine Fähigkeiten bieten neue Animationen und Effekte, passend zu einer Schlange (via YouTube ).

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Doch schon der Jinx-Skin war für viele Teile der Community kritikwürdig. Die neuen Effekte und Formen seien das Geld nicht wert. Am 11.12.2024 erschien der erste Exalted Skin auf den Live-Servern, und Riot kündigt direkt den nächsten Skin an. Auch der stößt auf viel Kritik.

Was ist die neue Skin-Art? Im Zuge von Arcane Staffel 2 kündigte Riot auch eine neue Art von Skins an. Die Exalted Skins sind eine neue Premiumform von Skins, die man nur in einem neuen Gacha-System bekommen kann. 3,50 € kostet ein Pull. Bei 80-Pulls erhaltet ihr den Skin garantiert, das wären mit 32.000 RP, mit der günstigsten Bundle-Variante circa 240 €.

League of Legends ist ein klassisches Free2Play-Spiel und Riot finanziert es hauptsächlich mit kosmetischen Inhalten wie Skins. Jetzt ist eine neue Gacha-Skin-Art erschienen, und Riot kündigt direkt den nächsten Skin an, der der Community gar nicht gefällt.

