LoL veröffentlicht endlich den Arcane Skin von Jinx, aber die Community weigert sich ihn zu kaufen

In League of Legends gibt es eine neue Kategorie von seltenen Skins. Der erste sollte gleich der besondere Skin von Jinx aus Arcane sein, doch die Community ist enttäuscht.

Was ist das für ein Skin? Im Oktober haben die Entwickler von League of Legends eine neue Kategorie von Skins veröffentlicht. Diese nennt sich erhabene Skins und gehören zu den teuren Skins, die Riot von nun an häufiger veröffentlichen möchte.

Riot selbst schreibt auf ihrer Website, diese Skin-Kategorie sei „hyper-exklusive“ und man würde „Design- und Technikfähigkeiten ausreizen, um den bestmöglichen Skin für die einzigartige Fantasie eines jeden Champions innerhalb eines bestimmten Themas zu entwickeln.“

Jetzt hat Riot den ersten Skin dieser Art angekündigt: den Jinx-Skin aus Arcane. Doch obwohl die Wörter „Arcane“ und „Jinx“ für viele schon als Kaufargumente reichen sollten, weigert sich die Community den Skin zu kaufen.

In folgendem Video könnt ihr erfahren, wie viel Arcane gekostet hat:

Wenig Qualität für viel Geld

Was stört die Spieler am Skin? Die Spieler haben auf Reddit inzwischen ganze Listen mit Kritikpunkten am „Zerrissene Jinx (Arcane)“-Skin angefertigt. Am häufigsten beschweren sich die Spieler, dass Jinx mit dem neuen Skin keinen Knopf erhält, um eine Kapuze aufzusetzen. Ihr Skin kommt ganz ohne Kapuze aus, obwohl diese für viele Spieler ikonisch ist.

Dieser Fanwunsch geht nur für Spieler der von League of Legends Wild Rift in Erfüllung. Auf dem mobilen Ableger gibt es inzwischen auch einen Arcane-Skin, hier jedoch mit Kapuze.

Den Skin aus Wild Rift finden viele besser und wollen ihn lieber im PC-Spiel statt dem, den sie jetzt bekommen. OSRS_4Nick8 schreibt auf Reddit: „Ich würde auch vorschlagen, dass sie den epischen Skin ‘Wild Rift Jinx’ als epischen Skin hinzufügen, ich bin sicher, er würde sich sehr gut verkaufen.“

Die beiden Skins im Vergleich

Ein weiterer Punkt, der die Spieler ärgert, sind die drei unterschiedlichen Formen des Skins. Diese lassen sich per Glücksspielmechanismus wechseln, unterscheiden sich aber trotz unterschiedlicher Farbe, Stil und Auswirkungen der Fähigkeiten in Wirklichkeit nicht sehr voneinander. Hier hatten einige Spieler auf drei wirklich völlig verschiedene Aussehen gehofft.

Noch ein Punkt, den die Spieler auf Reddit kritisieren, ist die allgemeine Qualität des Skins. Ein Raketeneffekt des neuen Skins sieht aus wie der des unter 10 € (via in-game-rechner.de) teuren „Arcane Enemy Jinx“-Skins. Die Animationen wirken auf einige nicht gut und dass sich die Chomper ihre E-Fähigkeit nicht verändern, wenn man eine andere Form des Skins wählt, kommt auch nicht gut an.

Der besagte Wild Rift Skin für Arcane Jinx

Hyper-Exklusiv nur durch Glücksspiel

Wie kann man den Skin erhalten? Um überhaupt an den „Zerrissene Jinx (Arcane)“-Skin zu kommen, müssen die Spieler erstmal die neue Währung namens „Uralte Funken“ kaufen. Diese kosten 400 RP, also umgerechnet ca. 3,50 € (via in-game-rechner.de). Mit der neuen Währung können Spieler dann versuchen, den Skin zu erhalten.

Die Chance beim Glücksspiel, den Skin zu ziehen, beträgt 0,5 %. Sollte der Skin nach 80 Ziehungen nicht gezogen worden sein, greift der „Pechvogelschutz“, sodass man maximal 32.000 RP oder umgerechnet etwa 277 € (via in-game-rechner.de) ausgeben muss.

Als Trostpreise gibt es außerdem noch weitere kosmetische Gegenstände, zum Beispiel Skins, sowie mythische Essenzen. Riot möchte die Skins dadurch seltener machen, ohne direkt zu hohe Preise aufzurufen. Dass die Skins von LoL auch weiter luxuriöser werden, zeigt auch die Zusammenarbeit mit einem bekannten Hersteller: Das Modelabel Louis Vuitton designt jetzt Skins für LoL