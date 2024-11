LoL: 2025 sorgt ein neues Jungle-Monster dafür, dass ihr die Überreste eurer Gegner sammeln solltet

League of Legends versucht sich jedes Jahr, mit dem Start einer neuen Season, zu ändern. Man will jeder Art von Spielern frische Ideen bieten. 2025 kommen dabei einige Neuerungen dazu, die es Profis schwerer machen wird, aber gut für normale Spieler sein könnten.

Worum geht es? Jedes Jahr will Riot Neuerungen zu League of Legends bringen. Die verschiedenen Seasons haben jährlich Dinge verändert. Für Season 14 änderte man beispielsweise die Größe der Lanes. Solche Änderungen wirken sich natürlich stark auf die Meta in LoL aus.

Für 2025 plant Riot wieder große Änderungen, diesmal trifft es sogar mehrere Bereiche des Spiels. Neben neuen thematischen Seasons soll es auch ein neues Jungle-Monster geben, das großen Einfluss aufs Spiel nehmen kann.

2025 könnt ihr im Jungle auf Atakhan treffen

Was kann das neue Jungle-Monster? Bei einer Präsentation, zu der auch MeinMMO eingeladen war, hat Riot viele Änderungen von LoL für 2025 präsentiert. Das wohl wichtigste ist die neue thematische Season-Struktur.

In der ersten Season 2025 Welcome to Noxus , wird es viele thematische Neuerungen geben, die zur Region Noxus passen. Neben den saisonalen Änderungen kommt aber auch ein neues Jungle-Monster auf die Kluft: Atakhan, Vorbote des Verfalls. Er wird ein neues Objective werden, das sich lohnen wird:

Nach 20 Minuten erscheint das neue Monster an der oberen oder unteren Seite des Flusses, je nachdem, wo der meiste Schaden und die meisten Kills nach 14 Minuten passiert sind

Er baut dabei eine kleine, dauerhafte Arena, die mit zwei Wänden ausgestattet ist

Atakhan hat dabei 2 mögliche Formen: der zerstörerische Atakhan erscheint in actionreichen Matches und generiert einen Hain von Blutrosenblüten, die man sammeln kann. Erledigt man den zerstörerischen Atakhan, werden epische Monsterbelohnungen (Herold, Baron oder Drache) verstärkt. der gefräßige Atakhan erscheint in ruhigeren Matches und bietet dem Team einen Buff, der es wiederbeleben kann, wenn die Mitglieder eines Teams in einem Kampf eigentlich gestorben wären. Auch hier spawnt er Blüten auf der Map, die man sammeln kann, um Erfahrungspunkte und Anpassungsfähigkeit (adaptive force) zu erhalten Durch seinen Einfluss erscheinen Blutrosenblüten dann auch an Stellen, an denen ein Champion gestorben ist

Durch Atakhan ändern sich Spawnzeiten von Herold und Baron. Herold spawnt nach 16 Minuten, Baron nach 25.

Das Sammeln der Rosen erinnert dabei an die passive Fähigkeit von Bard. Er sammelt auf der Map Glocken, die ihm Erfahrungspunkte und mehr Stärke geben. Wie Atakhan auf der Map aussieht, könnt ihr hier sehen:

Atakhan auf der Botlane mit seinen 2 Mauern

Was ändert sich noch im Jungle? Durch die saisonalen Änderungen gibt es ein neues Feature namens Taten der Stärke . Erreicht das Team bestimmte Ziele wie erster zerstörter Turm, erster Kill oder die ersten 3 epischen Jungle-Monster, dann erhält man verbesserte noxianische Schuhverbesserungen. Dementsprechend wird eine gute Objective-Kontrolle noch wichtiger als vorher.

Auch im Profi-Bereich ändert sich was und das ist vor allem für Streamer gut, die gerne League of Legends im semi-professionellen Bereich spielen wollen. Fans der europäischen Szene werden sich über ein mögliches Team freuen können: Die Helden Europas, Perkz und Jankos, spielen wohl wieder gemeinsam LoL, weil Riot die Regeln ändert