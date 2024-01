LoL: Morgen startet die neue Season – Was ist drin?

Auch das Ranked-System ändert sich in der neues Season in LoL drastisch.

Season 14 in LoL bringt neben einem neuen Patch mit Buffs und Nerfs natürlich auch neue Items und entfernt auch einige Items. Welche Buffs, Nerfs und Itemänderungen euch im Detail erwarten, findet ihr morgen spätestens in den Patch Notes.

Die neue Season in League of Legends steht vor der Tür. Season 14 des MOBAs bietet dabei viele Änderungen nicht nur spielerisch und bei den Items, sondern auch im Ranked-System. Was genau neu ist, fassen wir euch hier zusammen.

