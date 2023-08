LoL ändert nach 3 Jahren ein kontroverses System, nimmt lästige Items aus dem Spiel, will für mehr Build-Variation sorgen

Das Mythic-System wurde vor 3 Jahren in League of Legends eingeführt. Es sollte eine neue Art von Item-Builds ermöglichen und gleichzeitig starke Items limitieren. Das funktionierte nicht zufriedenstellend, und jetzt kündigte Riot an, das System in Zukunft komplett zu kicken.

Was wurde angekündigt? Riot hat für die nächste Preseason einige Änderungen vorgestellt. Neben Änderungen des Terrains und von Objectives wie dem Drachen kündigte Riot auch an, Mythic-Items komplett aus dem Spiel zu entfernen. Die Idee hinter dem System ist nicht aufgegangen, wie Riot auf Twitter verkündet.

Was sind Mythic-Items?

Sie sollen stärker als andere legendäre Items sein

Items sein Man kann nur ein Mythic-Item kaufen

Mythic-Items geben euch Werte basierend auf der Anzahl legendärer Items

Geben teilweise Effekte wie einen Gap-Closer oder CC

Doch anscheinend scheint das System nicht so zu funktionieren, wie es geplant war, und auch Riot selbst war damit nicht glücklich:

LoL: Die wichtigste Neuerung bei Items der letzten 3 Jahre war ein Fehler und Riot weiß es

Das Mythic-System funktioniert nicht für jeden Champ

Warum wird das Mythic-System entfernt? Riot sagt auf Twitter, dass zwar viele Champs mit den Items funktionieren würden, die anderen aber keins davon wirklich nutzen könnten, durch die Stärke der Items aber in der Variation eingeschränkt werden.

Dabei wollen sie zwar das Mythic-System streichen, diverse Mythic-Items sollen aber bleiben und angepasst werden, um in verschiedenen Builds gespielt werden zu können. Sowas Ähnliches haben sie im letzten Mid-Season-Update mit einigen Items schon ausprobiert.

Allgemein solle das Entfernen dafür sorgen, dass Builds nicht mehr um die Mythic-Items herum gebaut werden, sondern mehr Variation entsteht. Was genau sich an den Items ändert, will Riot in der nächsten Zeit enthüllen. Das Statement dazu findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dass die Mythic-Items zu dominant waren, zeigte sich im Verlauf der Veröffentlichung. Im Januar 2021 war die Meta dominiert von Support-Items, die einfach überall genutzt wurden. Aber auch Items wie Goredrinker waren zeitweise zu dominant. Durch die Änderung muss sich nicht jeder Champ zwingen, ein Mythic-Item zu kaufen.

Wann kommt die Änderung in LoL? Die Preseason zu Season 14 soll mit Patch 14.1 am 9. Januar 2024 erscheinen. Hier sollen auch die Item-Änderungen kommen. Der aktuelle Ranked Split wird verlängert und geht bis zum 3. Januar 2024.

Ob die Build-Variationen wirklich besser werden oder sich einfach legendäre Items als absolute Platzhirsche klarstellen, wird dann nächstes Jahr die Preseason zeigen. Ob die Spieler die Patch Notes aber immer verstehen, bezweifelt ein Riot-Entwickler:

LoL: Entwickler nennt Spieler unfähig, Patch-Notes zu verstehen