Mit der Pre-Season 11 wurden in League of Legends die Mythic-Items eingeführt. Eines davon, der Moonstone Renewer (Mondstein-Erneuerer), galt lange Zeit als eines der schlechtesten Items. Doch in den letzten Wochen erfreut es sich großer Beliebtheit, sogar auf ungewohnten Positionen.

Was ist das für ein Item? Der Moonstone Renewer ist eines der neuen Mythic-Items und eigentlich für Supporter gedacht. Es bringt nützliche Grundwerte und einen besonderen Effekt, wodurch Mitspieler in Teamkämpfen geheilt werden:

40 Fähigkeitsstärke

200 Leben

20 Fähigkeitstempo

100 % Grundwert für Manaregeneration

Gnade des Sternenlichts: Wenn du Champions im Kampf mit Angriffen oder Fähigkeiten triffst, heilst du den am schwersten verwundeten Verbündeten in der Nähe um 70–100 Leben (abhängig von der Stufe des Verbündeten) (2 Sek. Abklingzeit). Mit jeder Sekunde, in der du dich im Kampf mit Champions befindest, erhöht sich dieser Heileffekt um 12.5 % (bis maximal 50 %).

MYTHISCH, Passiv: Gewährt allen anderen legendären Gegenständen 5 Fähigkeitstempo.

Kosten: 2.500 Gold

Das Item galt zum Start von Pre-Season 11 sogar als zu schwach. Im reddit gab es passend dazu gleich mehrere Threads, in denen Kritik geäußert wurde.

Doch in den letzten Wochen hat sich die Meinung über das Item stark geändert. Obwohl es keinen Buff dafür gab, erfreut es sich plötzlich großer Beliebtheit. Und das nicht nur bei Supportern.

LoL: Das sind die besten Mythic-Items in Season 11 für jede Position

Starke Heil-Effekte und gute Kombination mit anderen Items

Was hat sich geändert? Die Spieler haben mit der Zeit festgestellt, dass die Heilung des Mythic-Items in Teamkämpfen doch stark sein kann.

Der Moonstone Renewer heilt dabei passiv oft 2.000 Lebenspunkte oder mehr innerhalb eines Kampfes und trifft passenderweise immer genau die Verbündeten mit dem geringsten Leben.

Zudem wird das Item gerne in Kombination mit dem Staff of Flowing Water genutzt.

Senna kann sowohl als Support, als auch als AD-Carry diese Items nutzen.

Was ist das für ein Item? Der Staff of Flowing Water ist ein weiteres nützliches Support-Item:

60 Fähigkeitsstärke

10 % mehr Heilung- und Schild-Power

100 % Grundwert für Manaregeneration

Passiv: Wenn ihr einen Verbündeten heilt oder schildet, erhalten ihr und der Verbündete 3 Sekunden lang 15 % zusätzliches Bewegungstempo und 20 – 40 Fähigkeitsstärke (basierend auf der Stufe des Ziels).

Kosten: 2.300 Gold

Die beiden Items harmonieren so gut, weil plötzlich auch Charaktere, die in ihren Fähigkeiten keine Heilung und keinen Schild haben, den Effekt durch den Moonstone Renewer aktivieren können.

Außerdem bekommt ihr für insgesamt 4.800 Gold zwei starke Items, die insgesamt 100 Fähigkeitsstärke + zusätzlich 40 AP durch den passiven Effekt, Manaregenration, Leben und viele weitere Boni mit sich bringen.

Aufgrund dieser starken Stats eignet sich die Combo sogar für Solo-Laner in der Mitte oder der Toplane.

Moonstone Renewer wird auf allen Lanes genutzt

Wo kommt das Item zum Einsatz? Der Moonstone Renewer kann grundsätzlich auf allen Supports genutzt werden, die Heilung oder Schilde inklusive haben. Doch da hört der Nutzen nicht auf:

Die beiden Jungler Nidalee und Lillia benötigen Mana, Fähigkeitstärke und sind oft in Kämpfe verwickelt. Sie profitieren besonders stark von dem Item.

In der Mitte können ihn Champions wie Orianna, Anivia oder Heimerdinger nutzen.

Auf der Toplane bieten sich AP-Champions wie Teemo oder Singed als AP-Tank für dieses Item an.

Sogar Senna als AD-Carry kann den Moonstone Renewer bauen.

Der Streamer und Analyst Nick ‘LS’ de Cesare, der eigentlich das korenaische Team T1 trainieren sollte, hat eine Liste mit Champions zusammengestellt, die in seinen Augen das Item nutzen und mit ihm sogar dominieren können:

Was ist noch besonders an der Combo? Die Kombination aus Moonstone Renewer und Staff of Flowing Water wird besser, je mehr Champions sie bauen. Denn der Heileffekt und auch die zusätzliche Fähigkeitsstärke können von allen Spielern kommen.

Das ist besonders gut, wenn ihr allein in Ranked-Matches startet und nicht wisst, was eure Mitspieler tun und welche Items sie bauen. Zudem sind keine Nerfs für den Patch 11.2, der am 21. Januar erscheint, geplant.

Mit 11.2 jedoch erscheint der erste neue Champion für 2021, Viego. Außerdem wurden bereits weitere Champions angeteasert:

