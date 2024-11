12 versteckte Fähigkeiten aus LoL in Arcane – Habt ihr alle entdeckt?

Die Netflix-Animationsserie Arcane basiert auf dem Spiel League of Legends und das sieht man nicht nur an den Figuren. Viele Fähigkeiten aus dem Spiel haben ihren Weg in die Serie gefunden. Man muss nur richtig hinsehen.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel enthält Spoiler bis zu Arcane Staffel 2 Folge 6. Wer noch nicht so weit ist, sollte später weiterlesen.

Was ist Arcane? Arcane ist eine Animationsserie auf Netflix, die 2021 startete. Jetzt, 2024, läuft die 2. Staffel. Die Serie basiert auf dem MOBA League of Legends und erzählt die Geschichte von Vi und Jinx, die mitten in einem Konflikt zweier Städte stehen.

Als Adaption des Spiels verstecken sich natürlich auch Details, die man als Spieler erkennt. Beispiele wären Gegenstände oder Jungle-Monster. Auch die Fähigkeiten aus dem Spiel werden repräsentiert, man muss nur richtig hinschauen.

Die Champions und ihre Fähigkeiten

In Arcane kommt es natürlich auch zu Actionszenen. Dabei setzen die Charaktere verschiedene Fähigkeiten ein, die man als LoL-Spieler erkennen kann. Manchmal sind es dabei nicht mal die Champions, die die Fähigkeiten einsetzen, sondern ihre Partner. Wir listen euch hier einige auf:

Caitlyn

Bei Caitlyn ist es schwieriger, nachzuempfinden, welche Fähigkeiten sie benutzt. Bei ihrer Treffsicherheit kann man von ihrer Ultimate sprechen. Setzt sie die Ultimate im Spiel ein, verfehlt der Schuss nicht, nur wenn jemand dazwischen läuft. Das sieht man in Folge 3, als sie auf Jinx zielt und Vi den Schuss augenscheinlich blockt.

In Folge 6 von Staffel 2 sehen wir außerdem ihre E-Fähigkeit. Das ist ein Netz, das den Gegner verlangsamt. Das wird aber nicht von Caitlyn, sondern von Vi benutzt, als sie Ambessa damit außer Gefecht setzt.

Jayce

Im Zuge der ersten Staffel baut sich Jayce seinen ikonischen Hammer. In der zweiten Staffel benutzt er ihn auch fleißig und wir können eine Fähigkeit von ihm sehen: Die Q-Fähigkeit. In Folge 2 der 2. Staffel schnappt sich Vi den Hammer von Jayce und benutzt seine Fernkampf-Q. Kurze Zeit später benutzten sie zusammen noch einmal diese Fähigkeit.

Jayce kann durch seine Ultimate zwischen Fern- und Nahkampf wechseln. In Folge 5 von Staffel 2 benutzt er seinen Hammer im Nahkampf gegen das Ratsmitglied Salo, der von Viktor besessen ist.

Später tötet er Viktor in Folge 6 von Staffel 2 mit einer Fernkampf-Q.

Jinx

Jinx gesamtes Kit findet einen Weg in Arcane. Ihre Q in Form einer Minigun benutzt sie in Staffel 1 gegen die Firelights. In Folge 3 von Staffel 2 benutzt Jinx ihre Minigun und die Raketenversion der Q gegen Vi. Am Ende von Staffel 1 benutzt sie außerdem ihre Ultimate. Mit einer Rakete greift sie den Rat von Piltover an.

Im Verlauf der Serie benutzt Jinx auch mehrere Bomben. Dies erinnert an ihre E-Fähigkeit. Läuft man in die Bomben rein, explodieren sie.

In Staffel 2 benutzt sie am häufigsten ihre W-Fähigkeit. Das ist ihre Kanone, die einen Hext-Kern im Inneren hat. Im Kampf gegen Vander in Folge 5 sieht man das beispielsweise.

Auch ihr Passive kann man in der Serie sehen. In den Kämpfen ist Jinx unglaublich schnell. Das könnte ihre Passive repräsentieren. Erledigt sie dort einen Gegner, Turm, Monster oder Inhibitor oder ist daran beteiligt, erhält sie Bewegungsgeschwindigkeit.

VI

Da Vi hauptsächlich mit Fäusten kämpft, ist es schwer nachzuvollziehen, ob sie Fähigkeiten benutzt. Durch ihre Hex-Tech-Handschuhe sieht man aber auch austretenden Dampf, der an die E-Fähigkeit erinnert.

Im Kampf gegen Warwick in Folge 5 von Staffel 2 sieht man Vis Handschuhe leuchten und sie gibt Warwick einen starken Kinnhaken. Das könnte man als Q-Fähigkeit oder den Anfang ihrer Ultimate interpretieren.

Viktor

Da Viktor in der Serie nicht wirklich kämpft, sieht man nicht viel von seinem Kit in der Serie. In Folge 4 von Staffel 1 präsentieren Viktor und Jayce Heimerdinger ihre neuen Forschungen mit Hex-Tech. Dabei zeigt Viktor einen Laser, der stark an seine E-Fähigkeit erinnert. Das ist auch ein Laser, der durch einen Extra-Arm ausgeführt wird.

Warwick

Die neuen Hintergründe von Warwick erfahren wir in Staffel 2. Seine Passive und seine W sehen wir dabei in Folge 4 von Staffel 2. Angelockt vom Blut von Singed sieht Warwick nur eine rote Spur, der er wie ein Tier folgt. In LoL kann Warwick Gegner mit wenig Leben wittern und erhält beim Jagen Bewegungsgeschwindigkeit.

Am kommenden Samstag, dem 23.11.2024, ist das große Finale der Serie und man wird sehen können, ob es noch mehr Fähigkeiten in die Serie geschafft haben. Fans von LoL haben in den letzten Folgen schon einen Champion entdecken können: Arcane Staffel 2 hat in Folge 5 einen Champion versteckt, den ihr nur an der Frisur erkennen könnt