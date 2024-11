Arcane Staffel 2 hat in Folge 5 einen Champion versteckt, den ihr nur an der Frisur erkennen könnt

Arcane ist eine Animationsserie auf Netflix, die sich die Champions aus League of Legends geschnappt und eine komplexe Geschichte daraus entwickelt hat. In Folge 5 von Staffel 2 versteckt sich auch ein Champion, den Fans direkt an der Frisur erkennen können.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel enthält leichte Spoiler zu Arcane Staffel 2.

Was ist Arcane? Arcane ist eine Animationsserie von Netflix, die auf dem Videospiel League of Legends basiert. Dabei wird die Geschichte von Vi und Jinx im Kontext des Konflikts zweier Städte erzählt. Die Serie beschäftigt sich neben persönlichen Geschichten auch mit gesellschaftlichen Themen wie Ressourcenknappheit oder Klassenkampf.

Die Serie kommt dabei auch mit der 2. Staffel ziemlich gut an. Das liegt auch an versteckten Hinweisen und Details, die die Liebe zum Ursprungsmaterial zeigen. In den aktuellsten Folgen sieht man dabei einen geheimen Champion, der eine Fan-Theorie aus Staffel 1 bestätigt.

An der Frisur erkennt man den Champion

Um welchen Champion geht es? In Folge 5 von Staffel 2 arbeitet Singed mit Ambessa zusammen. Dabei erfährt man auch, warum er so viel unethische Forschungen durchführt. Er will seine Tochter retten, die anscheinend im Sterben liegt. Dabei sieht man bei 22:20 ein Bild seiner Tochter in einer Spieluhr. Die sieht genau aus, wie der Champion Orianna. Den Vergleich könnt ihr hier sehen:

Vergleich vom Champion Orianna und der Tochter von Singed aus Arcane

Damit wird auch eine Theorie aus Staffel 1 bestätigt. Viele vermuteten schon in Staffel 1, dass Orianna die Tochter von Singed ist. Das sieht man auch an einem alten reddit-Thread von User Particular-Estate-39.

In Folge 5 von Staffel 2 erfahren wir den echten Namen von Singed. Dr. Reveck. Corin Reveck ist auch der Name von Oriannas Vater, der in ihrer offiziellen Lore von Riot (via Universum von League of Legends) genannt wird.

Hierbei ändert man die Lore aber ein wenig. In der vorherigen Geschichte war Reveck ein Werkstattmeister, der sich vor allem mit dem Bauen künstlicher Gliedmaßen einen Namen gemacht hat. Singed ist aber ein Alchemist, der vorrangig mit Lebewesen und Chemie experimentiert.

Inwieweit es dann dazu kommt, dass aus Orianna ein Roboter mit Hextech wird, ist noch unklar.

Die ehemalige Lore von League of Legends wird durch Arcane ausgeweitet. Schon vorher wurde einiges aus der Lore des Spiels geändert. Auch mit Viktor und Jayce wird mehr gemacht, als vorher in der offiziellen Lore erwähnt. Nicht nur Singed ist ein großer Wissenschaftler. Heimerdinger ist einer der größten Forscher in der Welt von Runeterra: LoL: Einer der klügsten Champions aus Arcane ist Heimerdinger – Wer ist der geniale Wissenschaftler?