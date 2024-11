5 versteckte Details aus den ersten 3 Folgen von Arcane Staffel 2, die nur LoL-Spieler erkennen

Arcane Staffel 2 ist wie schon die erste Staffel gespickt mit vielen versteckten Details und Easter Eggs, die man im Hintergrund sehen kann. Wir stellen euch 5 versteckte Details vor, die man nur als Fan von League of Legends versteht.

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel bespricht Ereignisse aus den ersten 3 Folgen von Arcane Staffel 2.

Arcane ist eine Serie, die auch von Leuten genossen werden kann, die noch nie League of Legends gespielt haben. Das liegt an der fokussierten Geschichte und den ausgearbeiteten Charakteren. Fans von League of Legends können aber einige Details entdecken.

Dazu gehört etwa die Schwarze Rose, die wir in einem anderen Artikel ausführlich erklärt haben. Wenn man sich auf der Kluft der Beschwörer auskennt, dann erkennt man Details, die man aus dem Spiel kennt. Wir zeigen euch, welche wir in den ersten drei Folgen der 2. Staffel entdecken konnten.

Einen Trailer zu Arcane Staffel 2:

1. Der ominöse Jungle schafft es in die Serie

Der Jungle ist eine kontroverse Rolle in League of Legends, die nur von mental starken Leuten gespielt werden sollte. Freunde des Jungles werden aber ein bekanntes Monster wiedererkennen. Am Ende der ersten Folge der neuen Staffel sehen wir, wie sich Singed in einem zugeschneiten Wald befindet.

Dort fängt er sich mit seinem Gas einen zweiköpfigen Wolf, den er später für Experimente benutzt. Diesen Wolf könnt ihr in jeder LoL-Runde sehen. Er ist zusammen mit dem Blue-Buff auf einer Seite und ein sogenanntes Jungle-Camp. Begleitet wird er von zwei kleinen Wölfen, die ihr als Jungler erledigen müsst, um Gold und Erfahrung zu ergattern.

Auch ein anderes Jungle-Monster wird erwähnt. Im englischen Original spricht Heimerdinger von den Bramblebacks. Das ist der Name für den Red-Buff.

2. Items aus dem Spiel in der Serie

Das wichtigste Tool für die Builds in den verschiedenen Matches von LoL sind die Items. Die kauft man nicht nur, um stärker zu werden und die Gegner zu besiegen, sondern auch, um sich zu verteidigen. Das machen auch Ambessa und ihre Soldaten, wie man in der dritten Folge von Arcane Staffel 2 sehen kann.

Während Ambessa von Amara besucht wird, sieht man, wie die rechte Hand von Ambessa Runen auf einer Axt platziert. Diese Runen sind das relativ neue Item Kaenic Rookern. Dabei wurde das Item nicht zufällig ausgewählt. Es ist ein starkes Magieresistenz-Item, das euch mit einem Schild vor magischem Schaden schützen kann.

Das braucht Ambessa auch, denn ihr Feind ist die Schwarze Rose, die auf Magie spezialisiert ist. Die Kraft dieser Magie sieht man in der 3. Folge deutlich.

Man könnte auch vermuten, dass die Kettensäge, die von der Zhaun-Kämpferin in Folge 1 benutzt wird, das Item Chempunk Chainsword wäre. Das grüne Icon im Spiel erinnert zumindest daran. Auch die Masken der großen Zhaun-Gegner erinnern an ein Item: Turbo Chemtank. Das Item war vor allem bei großen Tanks gefragt.

3. Hat Caitlyn nun verfehlt oder nicht?

Einer der größten Diskussionspunkte ist die Frage, ob Caitlyn Jinx in Folge 3 verfehlt hat, oder ob Vi den Schuss geblockt hat. In Folge 1 und der vorherigen Staffel sieht man die exzellente Präzision von Caitlyn. Sie trifft die kleinsten Ziele aus weiter Entfernung. Sie bleibt ruhig und trifft sogar im hektischen Kampf perfekt.

Das spiegelt sich auch in ihrer Ultimate wider. Sie geht dabei kurz in die Hocke und ihr Schuss trifft garantiert ein Ziel. Die einzige Möglichkeit das zu blocken, ist, wenn jemand dazwischen geht. Im Finale der 3. Folge blockt Vi den Schuss auf Jinx aber ab.

In den Details sieht man aber, dass sie quasi nicht ihre Ultimate benutzt hat. Wie @skyllianhamster auf x.com erklärt, sieht man, dass Caitlyn nicht konzentriert ist. Sie bereitet sich, anders als in der Ultimate-Animation, nicht vor.

Einen Clip der Stelle, sehr ihr hier:

https://twitter.com/skyllianhamster/status/1855582887896318162

Schaut man sich das Zielfernrohr an, dann sieht man, wie Caitlyn Jinx hätte treffen können. Denn Vi blockt den Schuss nicht mit einer Bewegung ab, Caitlyn traf Vi versehentlich.

Man kann aber davon ausgehen, dass Caitlyn, in ihrer Wut und ihrer charakterlichen Veränderung, Jinx und das Kind treffen wollte.

4. Jannas Ultimate rettete Minenarbeiter

Der Champion Janna ist ein beliebter Support in League of Legends, der sich vor allem dem Heilen und Retten widmet. Janna ist auch einer der 2 versteckten Champions in der 2. Staffel. In der 3. Folge erwähnt Jinx einen Mythos über die Göttin Janna, die Minenarbeiter vor dem Tod rettete.

Dazu passt perfekt ihre Ultimate. Mit der erzeugt sie einen großen Windstoß, der Gegner wegschleudert und Verbündete heilt. Sie kann in einem hektischen Teamkampf Kontrolle geben.

Geht man davon aus, dass den Arbeitern im Mythos die Luft ausging, weil sie begraben waren, dann passt Janas Wegschleudern von Gegnern perfekt dazu, denn durch so eine Fähigkeit könnte sie auch Minen freilegen.

5. Heimerdingers verhasste Türme

Heimerdinger ist einer der lustigsten Nebencharaktere aus Arcane und ein wahrer Veteran in League of Legends. Der geniale Wissenschaftler ist vor allem für seine nervigen Türme bekannt, gegen die man im Spiel nur schwer ankommt.

Einer dieser Türme findet man auch in der zweiten Folge von Arcane Staffel 2. Als Heimerdinger und Ekko unten am heiligen Baum in Zhaun sprechen, sieht man eine Erfindung, mit der die Kinder spielen. Das ist der Turm von Heimerdinger, nur ist er diesmal in einer friedlichen Version mit Seifenblasen vorhanden.

Habt ihr noch Details entdeckt, die wir hier nicht aufgelistet haben? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Auf die nächsten 3 Folgen muss man gar nicht mehr lange warten. Schon am Samstag geht es mit 3 Folgen weiter und wahrscheinlich wieder mit vielen Easter Eggs. Der Detailgrad der Serie kostete viel Zeit, doch auch die Dialoge waren aufwendig: Der Showrunner von Arcane erzählt, wie lange er nur am letzten Satz von Staffel 2 gearbeitet hat und das zeigt, wie hoch der Anspruch an die Serie ist