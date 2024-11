„Wie beende ich so eine Serie?“ – Der Autor von Arcane Staffel 2 brauchte 27 Stunden, um den letzten Satz zu schreiben

Neues Survival-Spiel auf Steam schickt euch in die Postapokalypse wie in DayZ, ersetzt Zombies durch tödliche Maschinen

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Den letzten Satz, für den die Macher 27 Stunden gebraucht haben, werden wir erst am 23.11.2024 hören können, denn dann erscheinen die letzten 3 der 9 Folgen der Serie. Bisher sind nur 3 Folgen erschienen. Neben Arcane war sogar mal ein Film im League of Legends -Universum in Arbeit, doch daraus wurde nichts: Riot wollte einen Film zu LoL machen, doch das scheiterte – Kostete trotzdem 4,6 Millionen Euro

Die 2. Staffel von Arcane auf Netflix begeistert Kritiker und Fans – Kommt besser an als The Boys und House of the Dragon

Linke erklärt im Zuge dessen, warum es so lange gedauert hat. In dem letzten Satz soll auch eine persönliche Sichtweise stecken, die sich auf die Konfrontation mit unmöglichen Situationen und Konflikten bezieht. Er erwähnt dabei auch seine eigene Art von Hoffnung.

Ich habe einfach wahnsinnig viel Zeit mit dem letzten Satz der Serie verbracht. Es waren buchstäblich 27 Stunden oder so etwas in der Art. Ich saß einfach nur da und habe versucht, mir zu überlegen: Was ist der Schluss? Wie beendet man eine Show wie diese?

Was sagten die Macher zum Finale von Arcane Staffel 2? In einem Interview mit GamesRadar+ sprachen die beiden Macher von Arcane, Alex Yee und Christian Linke über den letzten Satz der Serie. Dafür haben sie ziemlich viel Zeit investiert, wie Yee erklärt:

Arcane Season 2 Trailer – Nothing to Lose

Was ist Arcane? Arcane ist die erste Animationsserie im Universum von League of Legends und war 2021 ein großer Hit für Netflix. 3 Jahre musste man auf die zweite Staffel warten und inzwischen ist der 1. Akt mit 3 Folgen endlich erschienen.

