LoL: Riot hat den Regisseuren von Avengers angeblich 4,6 Millionen Euro für einen Film gezahlt, der aber nie erschienen ist

Arcane hat es 2021 geschafft, League of Legends in die Wohnzimmer zu bringen. Die Animationsserie zeigte die Welt von Runeterra vielen Leuten, die das Spiel gar nicht spielen. Jetzt ist sogar Staffel 2 in den Startlöchern. Es war wohl mal ein Film geplant. Dafür holte man sich laut einem Bericht sogar die Avengers-Regisseure ran. Doch dazu kam es nie.

Worum geht es? 2021 erschien mit Arcane das erste Serien-Projekt im Universum von League of Legends. Die Animationsserie erzählt die Geschichte von Vi und Jinx, die in der Untergrundstadt Zhaun leben. Über Zhaun liegt die Zukunfts-Stadt Piltover. Das sorgt nicht nur für gesellschaftliche Probleme, sondern auch für persönliche. Am 9. November 2024 erscheint dazu schon Staffel 2.

Für viele Zuschauer war Arcane der erste Berührungspunkt mit der Welt von League of Legends. Noch vor dem Release der Serie wurde aber wohl ein Film von den Avengers-Regisseuren geplant. Zumindest zeigt das ein Bericht der Variety.

Wer kurz vor dem Release von Staffel 2 in Stimmung kommen will, kann sich hier den Trailer anschauen:

Ein LoL-Film von den Avengers-Regisseuren?

Was sagt der Bericht der Variety? Ein aktueller Bericht von Variety beschäftigt sich mit den Bemühungen von Riot Games, abseits der Spiele eine Entertainment-Sparte aufzubauen. Dafür holte sich die Videospielfirma einige Top-Leute aus Medien-Unternehmen, wie Netflix, HBO Max oder Paramount.

Interessanterweise gibt es aber außer Arcane noch keinen anderen Film oder Serie aus dem LoL-Universum. Variety zitiert hier aber Marc Merrill, den Co-Gründer von Riot, der ihnen per Mail bestätigte, dass man trotzdem in dem Bereich expandieren möchte.

In dem Bericht wird aber auch ein Film erwähnt, der sich wohl in früher Planungsphase befand. Sie berichten von Quellen, die 2020 davon gesprochen haben, dass Riot die Russo-Brüder verpflichtete, einen LoL-Film zu machen. Sie sind vor allem als Regisseure der Avengers-Filme bekannt.

Doch der Bericht spricht auch von kreativen Differenzen mit der Richtung des damaligen Films. Das sorgte dann für eine Trennung von Riot und den Russo-Brüdern. Durch vertragliche Pflichten musste Riot den Russo-Brüdern aber wohl 5 Millionen Dollar zahlen – umgerechnet etwa über 4,6 Millionen Euro.

Sowohl Riot als auch die Firma der Russo Brüder, AGBO, wollte die Insiderberichte aber laut Variety nicht bestätigen.

Der Bericht zeigt, wie teuer Arcane war

Der Bericht von Variety zeigt auch, wie teuer die Serie gewesen sein soll. So sollen die Kosten für Produktion und Werbung bei circa 250 Millionen Dollar liegen. Damit wäre Arcane die teuerste Animationsserie aller Zeiten. Zwar endet Arcane mit Staffel 2, doch das soll nicht das letzte LoL-Projekt gewesen sein. Mittlerweile werden Animationsserien auch nicht mehr nur für Kinder produziert. Auch eine andere Netflix-Animationsserie war ein Erfolg: Diese neue Netflix-Serie begeistert aktuell Kritiker und Fans – „Eine der besten Shows, die ich seit langem gesehen habe“