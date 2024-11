Arcane Staffel 2: Black Rose – Was ist die schwarze Rose?

Arcane Staffel 2 ist endlich gestartet und im Zuge dessen kamen natürlich auch neue Akteure in der Welt von Runeterra nach Piltover. Dabei lernen wir auch die Schwarze Rose kennen. Die Geheimorganisation spinnt viele Fäden im Hintergrund, doch wer ist diese Organisation?

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel kommt es zu leichten Spoilern zu den ersten drei Folgen von Arcane Staffel 2. Habt ihr die bisher nicht gesehen, dann solltet ihr nach dem Schauen weiterlesen.

Die ersten 3 Folgen von Arcane Staffel 2 sind nach 3 Jahren endlich erschienen und die kommen richtig gut bei Fans und Kritikern an. Im ersten Akt der zweiten Staffel lernen wir, warum Ambessa aktuell in Piltover ist und sich so sehr für die Hextech-Waffen interessiert. Sie wird gesucht und das von einer Organisation namens Schwarze Rose.

Diese Organisation existierte schon vor der Serie in der Lore von League of Legends und MeinMMO erklärt euch alles, was ihr zu der Organisation wissen müsst.

Eine geheime Organisation, die im Schatten agiert

Was ist die Schwarze Rose? Die Schwarze Rose, oder im Original Black Rose , ist eine geheime Organisation aus Noxus, der Region aus der auch Ambessa stammt. Sie agiert vor allem aus dem Schatten heraus und benutzt Magie. An der Spitze der schwarzen Rose sind die Aristokraten von Noxus. 4 davon kennt man als Champions aus League of Legends.

LeBlanc

An der Spitze der Organisation ist LeBlanc. Sie ist eine Magierin, die sich die Gier der Reichen zunutze macht, um ihre eigenen, unbekannten Ziele zu erfüllen. Durch den Einfluss bei der Elite von Noxus hat sie aus dem Schatten heraus großen Einfluss in der Region und war an wichtigen geschichtlichen Ereignissen auf der ganzen Welt beteiligt. Ihre größte Tat war wohl das Versiegeln des mächtigen Mordekaisers, den sie verraten hat, um noxianischen Stämmen zu helfen. Mordekaiser ist einer der mächtigsten Figuren in Runeterra.

LeBlanc aus League of Legends

Vladimir

Ein anderes Mitglied der Schwarzen Rose ist Vladimir. Der Vampir-ähnliche Zauberer ist ein Meister der Blutmagie. Durch seine Fähigkeiten kann er den Körper und Geist von Menschen kontrollieren. Es bildete sich ein Kult um ihn, der für viele nur eine Legende ist. Zusammen mit LeBlanc nimmt er Einfluss auf die Politik von Noxus. Vermutlich war Vladimir auch maßgeblich für die Erschaffung von Briar verantwortlich, die auch Blutmagie benutzte und Vladimir im Spiel auch gerne Dad nennt.

Vladimir aus League of Legends

Elise

Elise stammt aus der noxianischen Familie Kythera und sie hat einen unbändigen Drang nach Macht. Auf einer Mission für die Schwarze Rose traf sie auf den Spinnengott Ekelschlund, der sie in das verwandelte, was wir auch im Spiel sehen. Sie dient dem Spinnengott und opfert ihm regelmäßig Unschuldige, die sie mit ihrem wunderschönen Aussehen anlockt. Sie arbeitet zwar mit der Schwarzen Rose zusammen, dient letztendlich aber wohl nur Ekelschlund.

Elise aus League of Legends

Cassiopeia

Nach dem Putsch von Jericho Swain und dem Verrat ihres Mannes, entsandte Soreana ihre Tochter Cassiopeia, um eine große Macht aus Shurima zu suchen, denn sie fürchtete durch den Regierungswechsel in Noxus, dass die Schwarze Rose aufgedeckt wird. Auf der Suche nach der Macht von Shurima wurde Cassiopeia aber verflucht und zu einem Medusa-ähnlichen Schlangenmonster, das wie ihre Mutter nun auch für die Schwarze Rose arbeitete.

Ein innerer Konflikt in Noxus

Die Schwarze Rose versucht Noxus von innen heraus zu beherrschen, doch dem stellt sich der große General Jericho Swain entgegen, der die Organisation zerschlagen möchte. Er tötete dabei viele Mitglieder der Schwarzen Rose, darunter auch seine eigenen Eltern und scheinbar LeBlanc. Swain will zusammen mit Darius und dem Gesichtslosen über Noxus herrschen und das mit Strenge und Macht.

Swain weiß aber, dass LeBlanc und die Schwarze Rose immer noch eine Gefahr sind, denn Illusionen von einer mächtigen Magierin nehmen immer noch Einfluss auf die Geschichte. Bei vielen Ereignissen, wie der Wiederbelebung von Sion oder der Befreiung des verrückten Renekton hatte die Organisation ihre Finger im Spiel.

Die Schwarze Rose und viele Mitglieder existieren schon länger als Noxus selbst und trotz ihrer Zusammenarbeit haben die Mitglieder eigene Ziele. Aber vor allem die Ziele von LeBlanc bleiben auch nach all den Jahren unbekannt.

Was macht die Schwarze Rose in Arcane? Im ersten Akt der 2. Staffel von Arcane finden wir heraus, dass Ambessa vor der Schwarzen Rose geflohen ist, nachdem sie etwas gestohlen hat. Dabei sehen wir auch die Macht der Magie, die Ambessa und ihre Soldaten nur mit Runen aufhalten konnte.

Die Organisation scheint eine große Bedrohung für Ambessas Klan zu sein, denn in der 3. Folge der 2. Staffel wird auch ihre Tochter Mel von der Schwarzen Rose angegriffen. Was genau gestohlen wurde und ob wir bekannte Mitglieder der Schwarzen Rose kennenlernen, ist noch unbekannt.

Da Noxus aber immer wieder ein Thema in der Serie ist, kann man davon ausgehen, dass zumindest kleine Auftritte möglich sind. Wie es mit Ambessa und Mel weitergeht, sehen wir am Samstag, dem 16.11.2024. Dann geht es mit Akt 2 weiter.