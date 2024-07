LoL: Die 10 stärksten Champions in der Welt von Runeterra im Power-Ranking

League of Legends hat unzählige Champions, die nicht nur ein Set aus diversen Fähigkeiten besitzen, sondern auch mal mehr, mal weniger ausgearbeitete Lore und Geschichten. Abseits von ihrer Gameplay-Stärke, kann man dementsprechend ihre Stärke erahnen. Die 10 stärksten Champions nach Lore stellen wir euch hier vor.

Wie wurde diese Liste erstellt? Diese Liste basiert auf den Informationen, die wir aus der Lore des Spiels ziehen können, also den Beschreibungen von offiziellen Seiten, Spielen oder anderen Werken. Die Stärke im Spiel selbst ist für diese Liste irrelevant.

Wenn euch ein bestimmter Champion fehlt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Falls ihr mal keine Lust auf klassisches LoL habt, dann schaut in den neuen Modus rein, der lohnt sich:

10. Lissandra

Release: 2013

Zitat: So viele Geheimnisse, verborgen im Eis …

Lissandra ist eine Eishexe auf Freljord. Mit ihren beiden Schwestern erlangte sie eine uralte Macht, die sie jedoch ihre Sehkraft kostete. Lissandra hatte aber nun die Fähigkeit, in Träumen zu wandeln. Während einer Reise schloss sie einen Pakt mit den sogenannten Wächtern, die ihr mehr Macht versprachen.

Ihr Pakt lief aber nicht wie erwartet, und sie opferte ihre Schwestern, um die Wächter in wahrem Eis zu begraben. Ihr einziges Ziel ist es, die Wächter im Eis gefangenzuhalten und das Vermächtnis ihrer Schwestern zu verstecken. Lissandras Macht allein hält die Leere davon ab, Freljord zu überrennen (via League of Legends).

9. Soraka

Release: 2009

Zitat: Zwei Pfade erstrecken sich vor dir, doch du kannst nur einen wählen

Soraka ist ein unsterbliches Wesen, das sich in eine sterbliche Hülle verwandelt hat, um den Menschen zu helfen. Sie will, dass die Menschen ihre bösen Eigenschaften loswerden. Ihre Macht ist so groß, dass ihre sterbliche Hülle von innen verbrennt.

Während ihrer Zeit auf Runeterra zeigte sich die Grausamkeit der Menschen und ihrer Kriege. Obwohl sie merkte, dass sie die Menschen nicht zu Gutem zwingen kann, versucht sie weiterhin, allen Lebewesen zu helfen (via League of Legends).

8. Aatrox

Release: 2013

Zitat: Ich muss selbst die Hoffnung vernichten

Vor langer Zeit war Aatrox ein Krieger Shurimas der gegen die Leere antrat. Als Shurima aber fiel, hatten er und die andern Sonnengeborenen keine Aufgabe mehr und kämpften gegeneinander. Die Menschen fürchteten sich und gaben ihnen den Namen „Darkin“. Ein einzelner Darkin kann es mit einer ganzen Armee aufnehmen.

Aatrox ist wahrscheinlich der stärkste der Darkin. Aatrox wurde in seine berühmte Klinge gesperrt, doch sobald einer sie übernimmt, kann er ihn kontrollieren. Aatrox wird mit jedem besiegten Gegner stärker und sein Ziel ist die komplette Zerstörung der Welt, damit alles, auch er, aufhört zu existieren (via League of Legends).