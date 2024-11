LoL: Ein neuer Champion muss nach nicht mal 6 Monaten geändert werden, weil Profis einfach zu gut sind

Neues Survival-Spiel auf Steam schickt euch in die Postapokalypse wie in DayZ, ersetzt Zombies durch tödliche Maschinen

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die Änderung an der Ultimate wird Aurora aber in hohem Rängen wahrscheinlich schwächer machen, als sie es jetzt ist, denn man kann herauslaufen. Vorher war man für die Dauer der Ultimate im Bereich gefangen.

Sie startete im normalen Bereich ziemlich erfolgreich , doch mittlerweile sieht das anders aus. Schaut man sich die Statistiken auf U.GG an, dann geht es ihr gar nicht mal so gut. Auf der Midlane hat sie, basierend auf allen Rängen, eine Win-Rate von nur 48,3 %.

Worum geht es? Aurora ist ein relativ neuer Champion, der am 17. Juli 2024 erschienen ist. Schon vor Release fürchteten Profi-Spieler das Potenzial des Champions. Schon damals hatte man die Angst, dass ihre Mobilität und die vielen Optionen in erfahrenen Händen zum Problem werden.

In League of Legends gibt es immer mal Champions, die von Profis deutlich besser gespielt werden als von normalen Spielern. So ist es auch beim relativ neuen Champion Aurora. Doch sie scheint etwas über die Stränge zu schlagen, denn sie wird massiv verändert.

