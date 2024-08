Aurora ist der neue Champion bei LoL, zählt zu den stärksten und dominiert gleich auf zwei Lanes

Aurora ist der neueste Champion in League of Legends und kann sowohl auf der Top- als auch auf der Mid-Lane eingesetzt werden. Mit ihrem beeindruckenden Start hat sie sich schnell als einer der besten Champions auf beiden Lanes etabliert.

Was ist das für ein Champion? Aurora ist der neueste Champion in League of Legends und ist sowohl auf der Top- als auch auf der Mid-Lane einsetzbar. Die Vastaya hat bereits vor ihrem Release für Aufruhr gesorgt, da Profi-Spieler vermuteten, dass sie zum Release zu stark sein würde.

Nachdem andere Champions wie Smolder einen denkbar schlechten Start hatten, hätte Auroras Release nicht besser laufen können. Sie ist aktuell einer der beliebtesten und besten Champions auf beiden Lanes.

Auroras ultimative Fähigkeit lässt Spieler erschaudern

Was macht Aurora so stark? Was die Vastaya vor allem so stark macht, ist ihre ultimative Fähigkeit. Nicht nur die Profis fürchteten diese bereits vor ihrem Release, auch die Spieler empfinden ihre Fähigkeiten als zu stark.

Viele Spieler scheinen sich vor allem vor der ultimativen Fähigkeit zu fürchten, doch auch ihre anderen Fähigkeiten machen sie aktuell zu einem Must-Pick in jedem Spiel. Besonders effektiv ist sie gegen Melee-Champions, also solche, die ihre Stärken im Nahkampf haben.

Durch ihre Fähigkeiten ist Aurora für Gegner schwer fassbar und erweist sich als äußerst schlüpfriger Champion, was sie in den richtigen Händen zu einem extrem starken Gegner macht.

Der neue Champion bewegt sich im Geisterreich

Welche Fähigkeiten hat Aurora? Insgesamt hat Aurora, wie jeder andere Champion, drei Fähigkeiten, eine passive Fähigkeit und eine ultimative Fähigkeit:

Passive Fähigkeit: Eine klassische 3-Hit-Passive: Wenn Aurora dreimal Schaden an einem Gegner verursacht, entfesselt sie magischen Schaden und ruft einen Geist hervor, der ihr folgt und ihre Geschwindigkeit sowie Heilung für 3 Sekunden erhöht.

Eine klassische 3-Hit-Passive: Wenn Aurora dreimal Schaden an einem Gegner verursacht, entfesselt sie magischen Schaden und ruft einen Geist hervor, der ihr folgt und ihre Geschwindigkeit sowie Heilung für 3 Sekunden erhöht. Q-Fähigkeit: Ihre Q-Fähigkeit erlaubt es Aurora, Schaden zu verursachen und Feinde mit Geisterenergie zu markieren. Bei erneuter Aktivierung der Q zieht sie die markierten Feinde zu sich zurück und verursacht zusätzlich Schaden.

Ihre Q-Fähigkeit erlaubt es Aurora, Schaden zu verursachen und Feinde mit Geisterenergie zu markieren. Bei erneuter Aktivierung der Q zieht sie die markierten Feinde zu sich zurück und verursacht zusätzlich Schaden. W-Fähigkeit: Mit ihrer W-Fähigkeit kann Aurora unsichtbar werden und in den Geistermodus eintreten. Während sie sich in diesem Modus befindet, wird die Abklingzeit der Fähigkeit zurückgesetzt, wenn sie Gegner besiegt.

Mit ihrer W-Fähigkeit kann Aurora unsichtbar werden und in den Geistermodus eintreten. Während sie sich in diesem Modus befindet, wird die Abklingzeit der Fähigkeit zurückgesetzt, wenn sie Gegner besiegt. E-Fähigkeit: Ihre E-Fähigkeit ermöglicht es ihr, ein Geschoss abzufeuern, das Schaden verursacht und Feinde verlangsamt.

Ihre E-Fähigkeit ermöglicht es ihr, ein Geschoss abzufeuern, das Schaden verursacht und Feinde verlangsamt. R-Fähigkeit: Ihre ultimative Fähigkeit „Zwischen den Welten“ sendet eine Energiewelle aus, die Schaden verursacht und Feinde verlangsamt. Während sie sich im Geisterreich bewegt, erleiden Gegner, die versuchen zu fliehen, zusätzlichen Schaden.

Wie schlägt sich der Champion? Ein Reddit-Post von Nutzer „williamis3“ zeigt, dass Aurora laut vielen Statistikseiten eine Winrate von 53-54 % sowohl auf der Top- als auch der Mid-Lane aufweist. Für einen frisch veröffentlichten Champion sind diese Zahlen äußerst beeindruckend.

Ihr starker Start hat jedoch auch eine Schattenseite: Auroras Ban-Rate liegt derzeit bei etwa 60 %.

In League of Legends haben nur wenige Champions einen so beeindruckenden Start wie Aurora. Neben Smolder verlief auch der Release des Junglers Briar nicht besonders gut. Warum Briar viele Spieler verzweifeln ließ, könnt ihr hier nachlesen: LoL bringt neuen Champion, doch bereits jetzt verzweifeln etliche Spieler an Briar