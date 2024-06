LoL zeigt Gameplay zum neuen Champion: Die Spieler fürchten schon jetzt den Ultimate von Aurora

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Viele LoL-Spieler sind nicht immer zufrieden mit neuen Champions, da sie oft zu komplex wirken im Vergleich zu alten Champions wie Garen oder Veigar. Aurora wird wahrscheinlich auch ein eher komplexer Champion werden. Freut ihr euch auf den neuen Champion oder kann er euch gestohlen bleiben? Schreibt es uns in die Kommentare. Europäische LoL-Fans fürchten sich nicht nur vor Champions: Fans von LoL fürchten aus 3 Gründen: Die europäische Profi-Liga wird so mies wie die der USA

Neuer Champion „Aurora“ in League of Legends wurde geleakt

Sie wirkt allgemein wie ein Champion, der viel Potenzial hat, wenn man gut ist. Schafft man es in ihrer Ultimate den Überblick zu behalten, dann wird es für den Gegner schwer sein, dagegen klarzukommen. Einige Spieler freuen sich aber zu sehen, was die Profis mit ihr anstellen können.

Was sagen die Spieler dazu? Auf Reddit werden Aurora und ihre Fähigkeiten diskutiert. Vor allem die Ultimate sorgt für Gesprächsstoff, da sie nicht nur an Jujutsu Kaisen und die Domain Expansions erinnert, sondern visuell anstrengend aussieht.

Nach Smolder erscheint in League of Legends bald schon der neue Champion in Form von Aurora. Die Magierin mit Hasenohren hat dabei interessante Fähigkeiten, vor denen sich die Spieler aber jetzt schon fürchten und das hat nicht nur mit den Gameplay-Aspekten zu tun.

