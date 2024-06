„Yuumi und Seraphine?“ – Fans von LoL finden die Auswahl des neuen Anima Squads „legendär“

Nächsten Monat können sich Spieler in League of Legends auf das neue Anima Squad freuen. Ein Trailer lässt jetzt vermuten, wer dabei ist. Über zwei Champions freut sich die Community besonders.

League of Legends großes Sommer-Event steht bald an und in diesem Zusammenhang erschienen kürzlich einige Leaks zu neuen Skins. Ein neuer Teaser-Trailer verrät jetzt mehr.

Was für ein Squad ist das? Am 17. Juli 2024 soll das neue Anima Squad 2024 in League of Legends erscheinen. In der Vergangenheit haben bereits einige Champions einen tierischen Look erhalten. Unter anderem gab es bereits die Skins Battle Wolf Sylas, Battle Bat Vayne, Battle Bunny Riven oder Battle Cat Jinx.

Wer es diesmal in das Anima Squad schafft und damit einen neuen Skin bekommt, ist zwar noch nicht offiziell bekannt, aber ein Teaser-Trailer gibt jetzt Hinweise auf die Champions. Im Trailer könnt ihr mehrere Stimmen der Squad-Mitglieder hören.

Zwei Mitglieder nennen im Teaser bereits ihre Namen, weshalb wir sicher wissen, dass Illaoi und Seraphine zum Squad gehören werden.

Was sagt die Community? Die Community tauscht sich in den Kommentaren (via YouTube) und auf Reddit jetzt darüber aus, welche Champions wohl noch zu hören sind. Die meisten User sind sich einig, neben Illaoi und Seraphinenoch Yuumi und Aatrox zu hören.

„Dieser Sub wird ausrasten“

Andere User diskutieren auf Reddit darüber, ob eine Stimme zu Sett oder Yasuo gehört, wobei die meisten auf Yasuo tippen. „Er war auch in den Leaks“, unterstreicht ein User seine Meinung in dieser Diskussion.

„Yuumi UND Serpahine? Dieser Sub wird ausrasten“, schreibt ein Reddit-User in seinem Kommentar. Tatsächlich drücken viele Spieler ihre riesige Vorfreude über genau diese beiden Champions aus.

In vielen YouTube-Kommentaren wird die Auswahl gerade wegen dieser beiden oft als „legendär“ bezeichnet. „Meine Königin“, schreibt ein User in seinem YouTube-Kommentar zu Seraphine. „Ich mag es, dass Yuumi buchstäblich eine Katze auf einem Keyboard ist“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Was haltet ihr von der vermutlichen Aufstellung des Anima Squads 2024? Für welche Charaktere hättet ihr euch gerne einen tierischen Look gewünscht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wie teuer die Skins dann werden, wissen wir noch nicht. Wir hoffen natürlich, dass es kein Vermögen sein wird: Riot erklärt, warum sie den Skin für 500 € gemacht haben und sie es wieder tun würden