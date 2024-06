Wie gut kennt ihr die Map in LoL? Ein Mini-Spiel testet euer Wissen – und es ist härter, als ihr denkt

Es gibt nun eine GeoGuessr-Version über League of Legends. Bei dem Mini-Spiel könnt ihr euer Wissen auf die Probe stellen. Seid ihr ein echter Veteran?

League of Legends (LoL) ist eins der Spiele, in der sich Spieler über Jahre hinweg verlieren können. Ein neues Mini-Spiel, inspiriert von GeoGuessr, stellt nun eurer Wissen über die klassische Karte von LoL (Kluft der Beschwörer) auf die Probe.

Kanntet ihr auch schon diese Fakten?

LoL Guessr – Was ist das?

Was erwartet euch in dem Mini-Spiel? LoL Guessr ist Mini-Spiel von LoL DodgeGame, das dem beliebten GeoGuessr nachempfunden ist. Während GeoGuessr die Spieler auffordert, Orte auf der Weltkarte zu identifizieren, zeigt LoL Guessr euch kleine Ausschnitte der Map Kluft der Beschwörer und fordert euch auf, diese exakt zu lokalisieren.

Hier geht es zum LoL Guessr von LoL Dodge Game

Ihr seht also einen kleinen Ausschnitt der Map und müsst daraufhin auf der Übersichtskarte von Kluft der Beschwörer den genauen Ort bestimmen, was gar nicht so leicht ist. Um das Spiel erfolgreich zu schaffen, müsst ihr die Karte schon fast in- und auswendig kennen.

Ihr braucht also ein gutes Auge für Details. Dabei geht um die einzelnen Büsche, Steine, Kreaturen, andere kleine Details und das Gelände an sich – quasi jeder Winkel der Map.

So reagiert die Community auf das Mini-Spiel

Wie reagieren die Spieler? Viele in der Community haben bereits ihr Wissen auf die Probe gestellt und sind begeistert von dem GeoGuessr in LoL. Hier sind einige der Kommentare zusammengefasst:

waffle-spouse auf reddit: Ich fühle mich jetzt wie Rainbolt . Trevor Rainbolt ist ein amerikanischer YouTuber, der bekannt für seine beeindruckenden GeoGuessr-Skills ist.

. Trevor Rainbolt ist ein amerikanischer YouTuber, der bekannt für seine beeindruckenden GeoGuessr-Skills ist. Ein weiterer schreibt auf reddit: Oh, ich kenne diesen Busch. Da wo mein Team immer intet

liokale betont auf reddit: Es macht sehr viel Spaß und ist schwieriger, als ich dachte

Shpaan auf reddit: Ich habe gerade komplett zehnmal hintereinander versagt. Ich schwöre, jede Toplane ist irgendwie eine Botlane.

Im LoL Guessr könnt ihr einen eigenen Highscore erzielen. Ihr bekommt einen Punkt, wenn eure Schätzung nah am tatsächlichen Standort der Map liegt. Wenn eure Schätzung weit daneben liegt, dann ist die Runde vorbei. Ihr müsst dann wieder von vorne beginnen, um euren Highscore aufzubauen. Habt ihr den LoL Guessr schon probiert und wie findet ihr das Mini-Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wusstet ihr schon? Einer der größten Fantasy-Autoren der Welt steigt in LoL ein – sponsort ein Team