Weltklasse-Spieler in LoL will hinwerfen, nachdem ein Streit mit Manager eskalierte und es sogar zu Handgreiflichkeiten kam

In einem Top-Team von League of Legends kracht es. Während dem Training des chinesischen LoL-Teams FunPlus Phoenix (FPX) eskalierte ein Streit zwischen Manager und Toplaner so heftig, dass der Spieler hinwerfen wollte.

Um wen geht es hier? Der LPL-Spieler Ping Xiaolaohu Xiaohu, bekannt für seine herausragenden Skills auf der Toplane, hat beinahe sein Team FunPlus Phoenix (FPX) verlassen. Seit 2020 ist er Teil von dem chinesischen Super-Team FPX, das 2019 die Worlds dominierte und den Sieg holte. Xiaolaohu hat mehrfach mit FPX die LPL gewonnen, die höchste Profi-Liga für LoL in China.

Doch während des Trainings geriet Xiaohu vor Kurzem in einen Streit mit seinem Assistenz-Trainer und Manager, wo es sogar zu Handgreiflichkeiten kam.

Streit zwischen Xiaolaohu und Manager eskaliert mit Handgreiflichkeiten

Was war das für ein Streit? Während des Trainings geriet Xiaohu in einen Streit mit dem Assistenz-Trainer seines Teams, Chen Mouse Yuhao, nachdem dieser eine seiner Aktionen im Spiel infrage gestellt hatte. Die Diskussion eskalierte, als der Manager des Teams, Cao Denny Feng, eingriff.

Laut Xiahohu (via Dexerto) intervenierte Denny, als Xiaoluhu ihn aufforderte, die Klappe zu halten . Denny soll ihn daraufhin geschubst und angeschrien haben. Dabei soll Denny mit dem Finger auf sein Gesicht gezeigt und ihn aufgefordert haben, zu gehen.

Hier könnt ihr den geteilten und übersetzen Weibo-Post (Weibo ist eine beliebte Social-Media-Plattform in China) von Xiaolaohu auf X sehen:

Ich hatte Angst, dass er mich schlagen könnte, also warnte ich ihn, auf seine Hand aufzupassen. Er ließ daraufhin seine Hand sinken, begann jedoch, mir ins Gesicht zu schreien, wiederholte, ‘Von wem verlangst du, dass er die Klappe hält?’ und befahl mir, zu gehen . Daraufhin verließ Xiaoluhu das FPX-Gebäude und forderte die Auflösung seines Vertrages.

Teamkollegen unterstützen Xiaolaohu

Wie ging es dann weiter? Das Management von FPX setzte sich mit dem Rest des Teams in Verbindung, um den Vorfall zu klären. Dabei erhob ein Teamkollege von Xiaolaohu schwere Vorwürfe, indem er behauptete, dass das Management versucht habe, sie emotional zu manipulieren . Es wurde sogar behauptet, dass das Management rechtliche Schritte wegen Vertragsbruchs gegen Xiaolaohu einleiten wollte.

Inmitten dieser Spannungen zeigten sich zwei seiner Teamkollegen, Yang Care Jie und Cai Milkyway Zijun, solidarisch mit Xiaolaohu. Milkyway betonte sogar, dass Xiaolaohu nicht spielen würde, falls er bestraft werden sollte, und sicherte ihm seine volle Unterstützung zu.

Hier könnt ihr einen X-Post sehen, der das Ganze zusammengetragen hat:

Xiaolaohu bleibt im Team