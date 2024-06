„Würde ich nicht einmal mit eurem Geld kaufen“ – LoL-Streamer kritisiert teuren Faker-Skin, fordert Änderung von Riot

Der wohl beste LoL-Spieler aller Zeiten, Faker, bekommt einen speziellen Skin für Ahri, der aber sündhaft teuer ist. Ein LoL-Streamer kritisiert Riot dafür scharf.

Das ist die Situation: Riot Games präsentierte kürzlich die exklusiven „Dämonenkönig“-Skin-Bundles für die Champions Ahri und LeBlanc. In der LoL-Community sorgte der sündhaft teure Faker-Skin für enttäuschte Spieler. Der Ahri-Skin kostet nämlich über 400 Euro, wenn man alles haben möchte, was viele Spieler nervt. Der bekannte spanische LoL-Streamer Knekro kritisiert Riot Games scharf für die hohen Preise und fordert Änderung.

Was sagt der Streamer? Knekro ist bekannt in der Pokémon-Community und auch in LoL. Er stellte die Frage in den Raum, wie viele Spieler tatsächlich bereit wären, solch hohe Summen für Skins zu zahlen – auch, wenn es sich um The Goat Faker handelt. Faker ist der bekannteste und erfolgreichste LoL-Profi. Er ist deswegen auch der erste Spieler, der in der Hall of Fame ist.

Knekro sagt Folgendes:

Es ist Faker, es wird viele Leuten geben, die den Skin kaufen, egal für welchen Preis. Aber welchen Spieler will man als nächsten wählen, damit die Leute so viel Geld ausgeben? Glaubt ihr, dass jemand 600 Euro für Skins bezahlt, die nicht von Faker sind? Knekro via 3djuegos

Knekro schlägt Preisänderung vor

Was fordert er? Er ist der Meinung, dass die aktuellen Preise von Riot Games, die drei verschiedene Preiskategorien umfassen, übertrieben und zu teuer sei. Zwei Preiskategorien hätten seiner Meinung nach ausgereicht.

Der Faker-Skin wird nämlich in drei verschiedenen Bundles verfügbar sein:

Emporgestiegenes Bundle: Für 5430 RP (ca. 46 €) erhält man den Emporgestiegene Legende-Ahri-Skin, den nächsten Event-Pass, einen exklusiven Rahmen, Sticker, Symbole und einen Kill-Zähler.

Verbesserte Version: Für 32.430 RP (ca. 250 €) bietet diese Variante zusätzliche Effekte, eine Verwandlung, andere Rahmen und Profilanpassungen.

Ultimatives Bundle: Für 59.260 RP (ca. 450 €) enthält es alle vorherigen Inhalte plus Chromas für andere Faker-Skins, 100 Pass-Level, exklusive Cosmetics, einen Titel und ein neues Emote mit Fakers Unterschrift, aktivierbar mit STR-5.

Mehr Details zu den Bundles könnt ihr auf der offiziellen LoL-Website nachlesen.

Er betont noch, dass 50 Euro es wert seien. Sie hätten es ein wenig senken sollen. Alles, was man für 50 Euro von Faker bekommt, ist es wert . Aber ein Sprung von 5.000 auf 30.000 RP sei zu viel. Man zahle quasi das Doppelte für Structure-Finisher und Fakers Unterschrift (bei dem Bundle für ca. 450 Euro). Rahmen und der Rest seien Kleinigkeiten. Er findet man hätte sie zusammenlegen können und das hätte dann um die 100 Euro kosten können.