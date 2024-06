LoL: Riot will ihre amerikanische 2. Liga retten – Ein Fantasy-Autor ist der erste Schritt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Spieler von LoL sind so sauer, dass sie eine Heldin in jedem Spiel für immer bannen wollen, um es Riot mal so richtig zu zeigen

Was ist das Problem an der 2. Liga? Nordamerika hat es im Vergleich anderer Länder nicht leicht. Das trifft besonders auf die 2. Liga, die NACL, zu. Schon letztes Jahr gab es da Probleme, denn wegen einer Regeländerung streikten viele Profis aus NA.

Die 2. Liga in Nordamerika hat es in League of Legends nicht leicht. Es werden immer weniger Zuschauer angelockt, was für Probleme bei Sponsoren und Nachwuchs sorgen kann. Doch ein neuer Sponsor für ein Team könnte einen neuen Aufschwung bringen. Es ist ein bekannter Fantasy-Autor.

