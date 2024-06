NoWay verpetzt einen ehemaligen LoL-Profi bei Riot, Community sagt: Wird auch Zeit

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Smurfs sind nicht nur in League of Legends ein großes Problem. Dagegen vorzugehen ist ein schweres Unterfangen, vor allem weil Riot auch durch solche Content Creator profitiert. Ob TF Blade für seinen Smurf-Account Konsequenzen bekommt, ist aktuell nicht bekannt. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut, dass sich auch größere Streamer gegen Smurfs aussprechen? Schreibt es uns in die Kommentare. Mehr von NoWay findet ihr hier: NoWay erstellt Tier-List aller deutschen Twitch-Streamer nach Gaming-Skill

Smurfs sind schon immer ein großes Problem in LoL gewesen, weshalb Riot regelmäßig versucht, dagegen vorzugehen: LoL übernimmt die beste Änderung von Dota 2 der letzten Jahre, will nervige Mitspieler bannen

Dennoch ist uns die Integrität des Ranglistensystems sehr wichtig. Falls du also ein Spieler bist, der ein neues Konto erstellen möchte, um Spieler mit niedrigeren Rängen aus Spaß fertigzumachen, dann möchten wir in der Lage sein, dies zu erkennen und dein Konto zu bannen.

Was ist passiert? Auf X postete der deutsche Streamer NoWay, wie es überhaupt sein kann, dass TF Blade, ein Streamer und ehemaliger LoL-Profi, der schon öfter Rank 1 in LoL erreichte, auf einem Iron-Account spielt. Mit dazu postet er die Match-Historie, die genau zeigt, dass er da nicht hingehört. Er hat immer zweistellige Kills und maximal einen einzigen Tod.

