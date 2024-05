NoWay erstellt Tier-List aller deutschen Twitch-Streamer nach Gaming-Skill – Nach 10 Minuten streitet er sich mit allen wegen eines Streamers

Der deutsche Twitch-Streamer Frederik „NoWay“ Hinteregger ist weltweit einer der führenden Streamer zu League of Legends. Als ehemaliger LoL-Profi kennt er das Spiel und ist sehr gut darin. Jetzt hat er im Stream eine Tier-Liste mit allen deutschen Twitch-Streamern und Streamerinnen erstellt und sie nach ihrem Gaming-Skill geordnet. Schon nach wenigen Minuten lief ihm das aus dem Ruder. Der Twitch-Chat und NoWay stritten darüber, wie gut der Minecraft-Streamer BastiGHG ist.

Wie entstand die Tier-List?

NoWay streamt aktuell LoL aus Mexiko. Er ist auf Einladung einer lokalen Liga dort.

Am 28.5. war er 9 Stunden auf Twitch live und erstellte in den Pausen, während er darauf wartete, in ein neues LoL-Match zu kommen, die Tier-Liste in regem Austausch mit seinem Chat.

Ein Community-Mitglied hatte ihm die Vorlage gebastelt und er ordnete die Streamer dann stehend und freihändig nach ihrer Spielstärke ein. Dabei war er gnadenlos: Selbst wenn man in einem großen Spiel zu den weltweit besten gehört, kam man grade so für das A-Tier in Betracht.

Den Gaming-Skill von Knossi ordnet NoWay bei „Dogshit“ ein und das ohne zu zögern:

Die besten und schlechtesten Streamer stehen schnell fest

So begann das: Die ersten beiden Streamer, die er in einem ersten Entwurf der Liste noch zum „GodTier“ adelte, waren die beiden deutschen Variety-Streamer: Dhalucard und Repaz. Dhalucard sei bei allen Events vorne, Repaz müsse einfach geehrt werden.

Aber schon bei seinem ersten Teamkameraden kam er ins Straucheln: Der LoL-Spieler Agurin, ein Jungler, mit dem NoWay zusammen bei seinem Team NNO spielt, sei zwar in LoL einer der besten Spieler der Welt, aber in Shootern ziemlich mies.

Allerdings sei LoL ja so ein großes Spiel und Agurin so gut, dass er eigentlich ins höchste Tier gehört. NoWay tat sich wehr, ordnete Agurin letztlich zwar im A-Tier ein, aber hinter Dhalucard und Repaz.

Leichter fiel die Frage nach den schlechtesten deutschen Streamern: „Wo ist Knossi?“ Der und Fritz Meinecke landeten sofort im „Dogshit“-Tier.

Schon beim 6. Streamer entbrennt ein Streit

Wann entgleiste das Ranking? Schon beim 6. Streamer in der Liste hatte NoWay ein Problem: Der deutsche Streamer BastiGHG war in den Augen des Chats ein Weltklasse-Minecraft-Streamer und müsste mindestens in A-Tier, also auf eine Stufe mit Dhalucard und Repaz.

NoWay aber fand keine Argumente, ihn so hoch einzuordnen. Minecraft sei nicht so skill-lasting, da gehe es viel um Wissen. Und die Preisgelder, die BastiGHG gewonnen habe, seien ja nur bei Twitch-Rivals-Turnieren gewesen – das zähle nicht so richtig. Der gehöre maximal ins B-Tier. NoWay lasse sich da auch nicht reinreden.

Da kannst du ja gleich mit der Liste aufhören!

Der Twitch-Chat maulte rum:

„Wenn der B-Tier ist, dann bist du aber auch nur B-Tier.“

„Wenn der B-Tier ist, kannst du ja gleich mit der Liste aufhören.“

Wie ging das aus? 6 Stunden später war die Tier-Liste fertig und wird seitdem rege auf X/Twitter diskutiert.

Letztlich ist es eine sehr strenge Tier-Liste geworden: Zu den 3 deutschen Top-Streamern kam keiner mehr hinzu. Wobei NoWay sagt, dass Sologesang auch in diese Kategorie gehört_ der sei ein „krasser“ Spieler.

Sich selbst hat NoWay im B-Tier eingeordnet, BastiGHG ist sogar ins C-Tier gerutscht.

Selbst NoWay sagt: Das sei schon eine „sehr hohe“ Liste. Natürlich seien eigentlich alle Klasse.

In den Kommentaren heißt es: Die Liste enthalte so viel Sprengstoff, dass es Warnhinweise dafür geben müsste.

Die Liste hatte auch einige heikle Momente:

Was fällt bei der Liste auf?

Tolkin im C-Ranking ist ziemlich frech, der war beim NNO-Run 2022 wahrscheinlich der entscheidende Spieler.

Die Liste ist ohnehin stark LoL-lastig, da kennt sich NoWay aus. So sind mit Mahluna und HoneyPuu zwei LoL-Spielerinnen bei den Streamerinnen weit oben. Nur Fibii taucht sonst noch so weit oben auf

MontanaBlack im D-Tier ist auch etwas mutig – obwohl der Streamer selbst zugibt, nicht für seine Gaming-Skills bekannt zu sein. Aber na ja, zumindest wird es ELoTRiX freuen, dass er 2 Stufen über ihm steht.

Die Nummer 1 bei NoWay ist Vadeal, ein 19-jähriger Fortnite-Spieler, der auf Twitch etwa 2.000 Zuschauer hat. Unseren Favoriten unter den Top-Streamern auf Twitch hat NoWay gar nicht gelistet, den kennt offenbar nicht mal NoWay: Der beste Gamer unter den Top 20 deutschen Twitch-Streamern existiert außerhalb der Szene