Twitch: Legendärer Streamer streamt seit 8 Jahren jeden Tag – Jetzt verrät er, wann Schluss ist

Seit 2016 ist ein Streamer jeden Tag live auf Twitch. In einem Interview hat er nun verraten, wann Schluss damit ist.

Um wen geht es? Der deutsche Twitch-Streamer BastiGHG ist bereits seit Beginn der großen Minecraft-Influencer dabei. Auf seinem alten Kanal GermanHungerGames veröffentlichte er bereits vor 10 Jahren Videos auf YouTube. Inzwischen streamt er seit 2016 jeden Tag auf Twitch und hat damit eine der krassesten Streaks in der Geschichte der Plattform.

Was ist eine Streak? Eine Streak auf Twitch beschreibt die Anzahl an Tagen, die man ohne Unterbrechung live war. Dabei ist es nicht wichtig, wie lange man pro Tag gestreamt hat, sondern nur, dass man jeden Tag gestreamt hat.

Auf der Website Twitch-Tracker kann man die beeindruckende Statistik von BastiGHG sehen. Fehlende Tage können dabei verschiedene Gründe wie Aufzeichnungsfehler sein. BastiGHG hat laut eigenen Angaben keinen Tag verpasst, doch damit soll in absehbarer Zeit Schluss sein.

Ein anderer Streamer hat auch viel Minecraft gespielt und hatte ebenfalls eine lange Streak auf Twitch, die er aber nach 4 Jahren abgebrochen hat.

Das Ziel ist, 10 Jahre lang jeden Tag zu streamen

Wann soll Schluss sein? BastiGHG verriet bei Papaplattes Podcast Edeltalk auf YouTube, dass er anstrebt, seine Twitch-Streak nach 10 Jahren zu beenden. Er habe dann jeden Tag, seit er 18 war, gestreamt. Nach den 10 Jahren möchte der Streamer, der fast jeden Tag Minecraft zeigt, kürzertreten.

In etwa zwei Jahren will er dann nur noch 6 statt 7 Tage die Woche streamen und im Urlaub gar nicht mehr live gehen. Was auf den ersten Blick nach keinem großen Unterschied klingt, hat für den 26-Jährigen aber wohl große Auswirkungen, schließlich verging seit 8 Jahren kein Tag, an dem er nicht ans Streamen gedacht hat.

Ich streame halt wirklich jeden Tag, seitdem ich ja noch in der Schule war und ich werde dieses Jahr 27. BastiGHG im Podcast Edeltalk auf YouTube

Streamer sagt, er wisse gar nicht, was er durch das Streamen verpasst

Vermisst er nichts? Für viel Menschen sind die Jahre zwischen 18 und 28 die besten in ihrem Leben. Doch BastiGHG gibt im Interview zu, er weiß gar nicht, was er verpasst und deshalb sei es auch nicht so schlimm.

Seine Freundin beschreibt der Streamer als seinen Ruhepol. Gemeinsame Zeit mit ihr wäre für ihn wie Urlaub, weil er sich an diese Belastung inzwischen so angewöhnt hätte.

Wenn ich zum Beispiel einen early Stream mache und den Abend mit meiner Freundin habe, dann ist das halt, es fühlt sich an wie Urlaub so BastiGHG im Podcast Edeltalk auf YouTube

Der Streamer ist sich dabei auch sicher, dass diese Variante seines Lebens, die beste ist, die er hätte wählen können. Dies bezieht er nicht nur auf sein öffentliches Leben, sondern auch auf sein privates Leben. Mit seiner Situation wirkt er selbst glücklich.

