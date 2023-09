Herzprobleme, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit – Twitch-Streamer sagt nach 4 Jahren: „Ich kann nicht mehr“

Mit gerade einmal 20 Jahren ist der Luxemburger „LetsHugo“ einer der größten Streamer im deutschsprachigen Twitch. Um dorthin zu kommen, streamte er häufig und viel. Nun häufen sich allerdings die gesundheitlichen Beschwerden, weshalb er nach 4 Jahren die Reißleine zieht.

Was war das für eine Leistung? LetsHugo ist seit über 4 Jahren täglich auf Twitch auf Sendung. Die Analyse-Seite TwitchTraker zeigt an, dass er zuletzt am 25. Oktober 2019 einen streamfreien Tag hatte. Davor war er bis auf einige Ausnahmen im August seit dem 23. Juni 2019 täglich live.

In dieser Zeit hat sich für den mittlerweile 20-jährigen Streamer viel verändert: Damals streamte er meist nur vor Zuschauern im zweistelligen Bereich. Heute hat LetsHugo über 700.000 Abonnenten und kommt im Schnitt auf fast 4.000 Zuschauer in den letzten 30 Tagen (via sullygnome).

Da wird es für den Luxemburger schon schwieriger, sich unerkannt in der Öffentlichkeit zu bewegen. Mit der Streak soll nun aber Schluss sein, denn LetsHugo hat gesundheitliche Probleme.

Nach 4 Jahren ist Schluss

Warum beendet LetsHugo seine Streak? Der Streamer leidet zunehmend unter gesundheitlichen Problemen. Es ist bereits länger bekannt, dass LetsHugo ein Hirnaneurysma hat, eine angeborene Gefäßmissbildung, die ein Auslöser für Schlaganfälle sein kann.

Zudem hat er auch noch Herzprobleme bekommen. Offenbar leidet der 20-Jährige unter Herzrhythmusstörungen. In letzter Zeit fühle er sich außerdem schlapp, habe kaum Energie und starke Kopfschmerzen.

Zum Zeitpunkt, zu dem LetsHugo das Video aufnimmt, hat er gerade einen Stream abgebrochen, weil es ihm so schlecht ging. Nun will er einen Cut machen und die Streak beenden. Der Streamer sagt, er könne einfach nicht mehr.

Das Video haben wir euch hier eingebunden:

Wie soll es künftig weitergehen? LetsHugo kündigt an, künftig einen streamingfreien Tag pro Woche einlegen zu wollen. Die Entscheidung, seine Streak zu beenden, hat er sich nicht leicht gemacht. Bereits seit Monaten denke er darüber nach, so der 20-Jährige.

Er betont, wie sehr ihm das Streamen am Herzen liege, doch mit seinen gesundheitlichen Problemen ist ihm im Moment wohl alles ein bisschen zu viel.

