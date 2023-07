Einer der größten Streamer des deutschen Twitch will unerkannt bleiben, doch ein Fan überlistet ihn

Der Twitch-Streamer LetsHugo wähnte sich in Sicherheit, als er mit Maske über eine gut besuchte Anime-Messe schlenderte. Doch ein findiger Fan machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Was ist das für ein Streamer? LetsHugo ist gerade der Shooting-Star des deutschen Twitch. Kein anderer deutschsprachiger Streamer hat in diesem Jahr bislang mehr neue Follower gewinnen können, als der 20-jährige Luxemburger (via Sullygnome).

Erste Aufmerksamkeit erlangte er mit seinen Subathons und Sellout-Streams, doch es war die Teilnahme an großen Streamer-Events, die LetsHugo 2023 endgültig den Durchbruch verschafften. Plötzlich ist der 20-Jährige irgendwie überall dabei:

Aktuell steht LetsHugo bei mehr als 622.000 Followern auf Twitch. Beim Besuch der DoKomi, der größten Anime- und Manga-Convention Deutschlands, wurde der 20-Jährige mit seinem neuen Bekanntheitsgrad konfrontiert.

Bei Subathons und Sellout-Streams, wie LetsHugo sie machte, versprechen die Streamer oft verrückte Aktionen durchzuführen, sollten bestimmte Ziele erreicht werden. Das kann schiefgehen, wie dieser Streamer feststellen musste:

Mit Komplimenten zum Erfolg

Was war auf der DoKomi los? Gemeinsam mit mehr als 150.000 anderen Anime- und Manga-Fans besuchte LetsHugo am vergangenen Wochenende die DoKomi. Dabei begegnete er auch den eigenen Fans, die ihn ansprachen oder ihm ein paar Euro in die Hand drückten – als „Real-Life Spende“.

So viel Trubel kann einem schnell zu viel werden, wenn man die Aufmerksamkeit noch nicht so gewöhnt ist, doch glücklicherweise hatte LetsHugo noch ein Ass im Ärmel. Kurzerhand setzte sich der Streamer eine Maske auf und scherzte, damit werde ihn sicher niemand mehr erkennen. Dass er selbst auch nichts mehr sehen konnte, war da zu verschmerzen (via YouTube).

Wie lief das für den Streamer? Einen besonders aufmerksamen Fan konnte LetsHugo offenbar trotz seiner ausgetüftelten Verkleidung nicht täuschen. Die Frage nach einem Foto verneint der Streamer, er sei gar nicht dieser Hugo.

Der Fan reagiert jedoch schlagfertig und ändert seine Taktik: „Du siehst aber gut aus, kann ich ein Foto machen?“ Da kann der 20-Jährige dann doch nicht widerstehen und gibt sich geschlagen. Die ganze Interaktion findet ihr auf dem YouTube-Kanal von LetsHugo.

Twitch-Kollege Marcel „MontanaBlack“ Eris ist schon ein wenig länger dabei und hat deutlich mehr Follower als LetsHugo. Auf die Massen, die ihn bei der gamescom im August 2022 erwarteten, war jedoch auch er nicht vorbereitet:

Deutscher Twitch-Streamer MontanaBlack wird auf der gamescom wie ein Weltstar empfangen, sogar xQc staunt