Er ist der größte Twitch-Streamer in seiner Kategorie, doch kaum einer kennt ihn – Das ist Sologesang

Im Twitch-Universum gibt es viele bekannte Größen, aber auch Streamer, die speziell in ihrer Kategorie bekannt sind. Einer von ihnen ist Sologesang. MeinMMO stellt euch den Liebling der „Teamfight Tactics“-Community vor.

Im Twitch-Universum tummeln sich viele große Streamer, die jeder kennt, der schon mal Berührungspunkte mit der Plattform hatte. Aber es gibt auch Streamer, die in ihrer eigenen Bubble total beliebt sind, außerhalb davon aber eher weniger bekannt sind.

Einer von ihnen ist der deutsche Teamfight-Tactics-Streamer Sologesang. In seiner Kategorie ist er der mit Abstand meist geschaute Streamer und ein wichtiger Bestandteil der TFT-Community.

Wer ist Sologesang eigentlich? Sologesang ist ein Streamer, der regelmäßig auf seinem Twitch-Kanal TFT-Content für seine Zuschauer zeigt.

Doch er macht nicht nur einfach Content zu dem Spiel, er ist auch richtig gut darin. So schafft er es beinahe jede Season auf Platz eins im EUW-Server zu ranken. Erst am 21. Mai postete er ein Video auf seinem YouTube-Kanal, in dem er zeigte, dass er in Patch 14.10 auf Platz 1 geranked war.

Das komplette Video seht ihr hier:

Sologesang ist in den Top 10 weltweit

So erfolgreich ist Sologesang: Sologesang ist mit Abstand der am meisten gesehene Streamer in der Kategorie Teamfight Tactics in Deutschland. Dies konnte er vor allem dadurch erreichen, dass er neben seinen regelmäßigen Streams auch viel Wissen über das Spiel besitzt, das er in seinen Streams weitergibt.

In den letzten 7 Tagen (Stand 24.05.) hatte er eine Watchtime von über 79.000 Stunden bei 55 Stunden Spielzeit live auf Twitch generiert (via Sullygnome).

Zum Vergleich:

Platz 2: KevinParkerTFT spielte 26 Stunden TFT im Stream und hat eine Watchtime von 3.817 Stunden

Platz 3: Rilirium spielte 60 Stunden TFT im Stream und hat eine Watchtime von 2.325 Stunden

Auch international gehört Sologesang zu den größten Streamern in der TFT-Kategorie. Dort hat er es mit Platz 6 sogar in die Top 10 der meistgesehenen TFT-Streamer weltweit geschafft (via Sullygnome). Seine erfolgreichste Plattform ist Twitch mit über 175.000 Followern und einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von über 1.400 Zuschauern.

Seine Tierlist ist beliebt bei Zuschauern und Kollegen

So gibt er sein TFT-Wissen weiter: Dass er gut in dem Spiel ist, ist allerdings noch nicht alles. Denn der Streamer hat für seine Community auch noch eine Tierlist als Google Doc erstellt, die er regelmäßig updatet.

Die Tierlist beinhaltet zum einen seine liebsten Kombis mit zusätzlichen Informationen, wie in etwa unterschiedliche Spielweisen für dieselbe Kombi. Zusätzlich gibt es noch Informationen zum Early- und Mid-Game der jeweiligen Kombi, was bei seiner Community sehr beliebt ist.

Aber nicht nur die Community scheint begeistert von Sologesangs Tierlist zu sein, sondern auch seine Streamer-Kollegen. So präsentierte beispielsweise die Streamerin Baso in einem Post auf X ihren Rangfortschritt und bedankte sich bei Sologesang für seine Tierlist.

Was macht Sologesang sonst so? Sologesang nimmt regelmäßig an den unterschiedlichsten Turnieren in Teamfight Tactics teil.

Zuletzt hat er am Rising Legends: Inkborn Fables – Golden Spatula Cup #1 teilgenommen, wo er den 24. Platz belegte. Sein bisher erfolgreichstes Turnier, das kein Showmatch war, war das Mortdog Madness Reckoning Turnier im April 2021, wo er laut Liquipedia den vierten Platz belegte.

