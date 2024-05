LoL öffnet Hall of Fame für einen Spieler – Schenkt ihm sündhaft teuren Mercedes

Riot Games hat eine Hall of Fame in League of Legends eröffnet. Der erste Spieler, der in die Ruhmeshalle von LoL kommt, ist der 4-fache Weltmeister und „untötbare Dämonenkönig“ Faker. Der Südkoreaner kriegt erstmal einen Mercedes für 195.000 €. Ihm zu Ehren soll auch ein Ingame-Event stattfinden.

Was ist das für eine Hall of Fame?

Die Hall of Fame wurde im Januar 2024 angekündigt: In LoL wird sie „Hall of Legends“ heißen. Die Einrichtung soll der „Hall of Fame“ von US-Sportarten entsprechen. Dort werden regelmäßig die besten Spieler aller Zeiten geehrt. Es gilt als besondere Ehre, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden.

Riot Games sagte: Es gebe eine Reihe von Profi-Spielern, die es wert seien, in eine einzigartige Hall of Fame eingeführt zu werden. Man habe eine unabhängige Jury zusammengestellt aus 50 Experten und Industrie-Veteranen, um den ersten Hall of Famer auszuwählen.

Jedes Jahr werde man dann Spieler in die Hall of Fame aufnehmen.

Faker wird der erste Spieler in der Hall of Legends von LoL

Das ist jetzt der Erste: Der erste LoL-Spieler in der Hall of Fame musste einfach Faker seine, der 2023 seine vierte Weltmeisterschaft gewann und allgemein als größter und wichtiger Spieler in LoL gilt.

Mit einem Video, das seine Ruhmestaten würdigt, wurde jetzt am 22. Mai angekündigt, dass Faker am 14. Juni in die Hall of Fame eingeführt wird:

Südkoreaner wird mit deutschem Luxus-Auto geehrt

Zum Video gibt es salbungsvolle Worte vom Präsident des E-Sports bei Riot Games, der erklärt: Der Name von Faker sei in LoL gleichbedeutend mit Exzellenz.

Auch eine Sprecherin von Mercedes aus Deutschland, die Vertriebsvorsitzende, Britta Seeger, sagt, Mercedes freue sich beim E-Sport dabei zu sein. Es sei eine Ehre der offizielle „Automobil“-Partner der Hall of Legends zu sein.

Das ist sein Preis: Riot Games hat eine Kooperation laufen und so bekommt Faker auch ein besonderes Geschenk, einen maßgeschneiderten Mercedes-AMG SL 63. Der hat einen Wert von etwa 195.000 €.

Der deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack fährt übrigens einen Mercedes SG63-AMG, also ein ähnliches Modell.

Wie Dot Esports meldet, geht man nun davon aus, dass der Ahri-Skin, den sich Faker für seinen Gewinn der LoL Worlds 2023 gewünscht hat, im Rahmen seiner Einführung in die Hall of Fame von LoL vorgestellt wird.

via Dot Esports

Was passiert jetzt? Faker wird ein Ingame-Event erhalten, mit kosmetischen Items, das die „größten Erfolge seiner Karriere darstellt.“

Das Event wird auch einen Event-Pass haben. Faker und T1 werden einen Prozentsatz der Umsätze erhalten.

Nachdem ziemlich klar war, dass Faker als Erstes in die Hall of Fame einziehen würde, kann man jetzt spekulieren, wer wohl der zweite LoL-Spieler sein wird und wann es der erste Spieler aus Europa oder Nordamerika schafft. Da ist es mittlerweile recht schwer einen Kandidaten zu finden: Der größte europäische Spieler fliegt kurz vor neuem LEC-Split aus seinem Team, wird durch Rookie ersetzt