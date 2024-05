Spieler von LoL sind so sauer, dass sie eine Heldin in jedem Spiel für immer bannen wollen, um es Riot mal so richtig zu zeigen

Bei League of Legends hängt der Haussegen schief. Riot Games will den besten LoL-Spieler, Faker, ehren und hat einen sündhaft teuren Skin entwickelt, und ihn an den Profiten beteiligt. Aber die Spieler sehen nur das riesige Preisschild und entwerfen einen Plan: Wenn sie die Heldin Ahri in jedem Spiel bannen, kann auch niemand den Skin spielen. Das wird Riot schon dazu zwingen, mit dem Preis runterzugehen.

Was ist das für ein Skin?

Der südkoreanische Midlaner Faker, der selbst immer ohne kosmetischen Skin spielt, hat 2023 die Weltmeisterschaft gewonnen und konnte sich, wie jeder Weltmeister, einen Skin aussuchen. Dabei standen ihm alle Champs zur Wahl, die er bei den Worlds gespielt hatte. Er entschied sich nach Hin und Her für Oriana. Die Fans waren enttäuscht: Sie hatten sich doch gewünscht, er wähle die sexy Fuchsheldin Ahri.

Nun ist Faker nicht irgendwer, sondern seit 2013 der bekannteste und erfolgreichste Lol-Spieler, deshalb wird er von Riot Games 2024 besonders geehrt und als erster in die neue Hall of Legends aufgenommen, eine Ruhmeshalle.

Ihm zu Ehren gibt es auch einen besonders tollen, aber auch teuren Skin: Der soll 430 $ kosten. Von den Einnahmen erhält Faker 30 %. Und natürlich war es ein Skin für Ahri.

Spieler schimpfen auf Riot Games und ihre Gier

Das ist die Reaktion der Spieler: Die Aufregung ist groß, wie man sich denken kann. Die Foren und auch Twitter brannten. Die Leute sind richtig wütend, dass es zwar so einen coolen Skin gibt, dass der aber finanziell alle bisherigen Grenzen sprengt.

Die Spieler haben sich jetzt zusammengetan und wollen ihrem Protest Luft machen.

Ihr Plan ist: Sie wollen jetzt einfach automatisch in jedem Spiel, an dem sie teilnehmen, Ahri sperren lassen.

“Wenn ich ihn nicht haben kann, soll ihn keiner haben!”

Das ist ihr Plan: Ein Spieler verrät die Logik dahinter: „Wenn ich ihn nicht haben kann, soll ihn keiner haben!“

Auch auf reddit verkünden wütende Ahri-Mains: Die beste Art der Rebellion sei es, Ahri zu boykottieren.

Ein Nutzer sagt: Es sei einfach eine Untat, dass Riot ein Skin-Bundle verkauft, das so viel kostet wie ein halber Monatslohn

Man müsse Ahri jetzt in jedem Spiel bannen. Dann werden die Wale den Skin niemals genießen können, wenn sie nie Ahri spielen dürfen, und Riot wird gezwungen, den Skin günstiger zu machen. So etwas habe schon früher geklappt. Lasst uns die Bann-Rate von Ahri auf 100 % bringen. Die Spieler haben da einiges zu tun, aktuell hat Ahri eine Bann-Rate von 8 %.

