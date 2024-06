Der lange Zeit beste deutsche Spieler in LoL beschwert sich über unfaire Kritik, nachdem er 3-mal Letzter wurde

Der 24-jährige Elias „Upset“ Lipp galt lange Zeit, etwa bis 2023, als der beste deutsche Spieler in League of Legends. Zu seiner Zeit bei Schalke galt er als großes Talent, während seiner 2 Jahre bei Fnatic war er statistisch ein Riese. Aber seit 2023 scheint seine Karriere in einer Krise zu stecken. In 3 Spielzeiten in Folge wurden Teams von Upset die Letzten in der LEC. Das wurde jetzt kritisiert, doch Upset will die Kritik nicht gelten lassen.

Wer ist der beste deutsche Spieler in LoL? Das ist schwer zu sagen, weil die erfolgreichsten Profis in der LEC drei verschiedene Positionen spielen:

Lange galt der ADC Upset als stärkster deutscher Spieler. Upset spielte bei Fnatic einen extrem kontrollierten ADC, der herausragend starke Statistiken aufstellte, weil er seinen Job konstant erfüllte und kaum starb. Aber die ganz großen Auftritte bei internationalen Turnieren fehlten ihm, auch weil er von einer WM ungeplant abreisen musste.

Norman „Kaiser“ Kaiser (25) hatte als Supporter für die Mad Lions von 2019 bis 2022 einen guten Lauf. Doch er wechselte zusammen mit Upset zu Team Vitality und dort lief es furchtbar.

Als bester deutscher Spieler gilt aktuell wohl Sergen „BrokenBlade“ Çelik (24), der Toplaner des stärksten europäischen Teams G2.

Für Fans von Eintracht Spandau ist wohl PowerOfEvil der große Star:

Welches Problem hat Upset? Während eines Matches zwischen dem Team von Upset, Karmine Corp, und den MAD Lions wurde jetzt ein Vergleich zwischen Upset und dem spanischen Spieer Supa (23) gezogen.

Der Caster Andrew “Vedius” Day (31) sagte:



Supa habe in seinem ersten Split bereits die Finals erreicht

Während Upset 3-mal in Folge den 10. und damit letzten Platz in der LEC belegt hat. Damit spielte er auf die schwache Phase von Upset bei Team Vitality an und den Platz 10 im Spring Split 2024, dort lag Karmine Corp mit 2-7 ebenfalls auf Platz 10

Die Aussage von Vedius konnte man durchaus so auffassen, als mache Vedius Upset direkt dafür verantwortlich, dass seine Teams so schlecht abgeschnitten haben.

Aktuell liegt Karmine Corp mit 1-1 übrigens auf Platz 4 in der noch jungen LEC Summer Season 2024.

Upset stört sich an der Kritik: Es fehlten Kontext und Nuancen

Das stört Upset: Der Deutsche sagt, er verstehe nicht, warum Caster so eine negative Erzählung verbreiten, ohne den wichtigen Kontext zu geben, oder zu berücksichtigen, wie es sich auf die Karriere von Spielern oder Trainer auswirken könnte, wenn sie sowas sagen:

„Da sind keine Nuance, man macht Leute nur runter, wenn sie grade einen schlechten Moment haben.“

Wie wird das diskutiert? Der Caster entschuldigt sich und sagt, manchmal verfehle man das Ziel, beim Versuch gleichzeitig witzig und kritisch zu sein.

Upset nimmt die Entschuldigung an und sagt, ihm war es wichtig, deutlich zu machen, dass Spieler echte Menschen sind und auch so betrachtet werden sollten.

In der Reaktion finden andere Nutzer von reddit die Auseinandersetzung und den gegenseitigen Umgang generell gut und wie hier ein tatsächlicher Konflikt erwachsen und vernünftig gelöst wurde.

Upset hat wirklich eine sehr wechselnde Karriere hinter sich, noch im März 2023 wirkte es, als fange seine Karriere erst so richtig an, nachdem er von Fnatic seltsamerweise aussortiert wurde: LoL: 23-jähriger Deutscher wird aus Team geworfen, muss eine Saison pausieren – Walzt jetzt alles platt