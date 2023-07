LoL: Perkz und die 2 besten deutschen Spieler vermasseln es komplett – „Fühlt sich nicht wie echt an“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Dabei hatte es 2022 mal so vielversprechend für Perkz in Frankreich begonnen:

Das steckt dahinter : Es ist rätselhaft, warum ein Team in LoL seine Leistungen bringt oder eben nicht. In Südkorea zerbröselt gerade das Superteam T1 um Faker, weil der Star-Midlaner ausfällt und sie ohne ihn offenbar kein einziges Spiel gewinnen können. Dabei haben sie eigentlich Weltklasse-Spieler im Kader, die das alleine hinkriegen sollten.

Für das sonst so erfolgsverwöhnte Team MAD Lions hat aber auch eine traurige Zeit angefangen. Die schlossen die reguläre Saison mit 4-5 negativ ab und hatten 5 Spiele in Folge verloren.

Beide Teams haben die Saison souverän mit 8-1 (G2 Esports) und 7-2 (Fnatic) abgeschlossen und liegen auf Platz 1 und 2. Mittlerweile haben sich beide Teams durch die Gruppen-Phase gespielt und werden in den Playoffs gegen Excel und Team Heretis ausmachen, wer am Ende Meister wird.

Auch der sonst so erfolgsverwöhnte Upset schreibt lediglich: „Ich hab keine Worte. Es tut mir so leid.“

Dann schrieb er: „Um ganz ehrlich zu sein, es fühlt sich grade nicht mal echt an. Das zu schreiben, wirkt für mich wie ein böser Traum. Wir sind echt nicht so schlecht, wie es grade aussieht.“

Der Kroate Luka „Perkz“ Perković (24) ist nominell eigentlich der stärkste europäische Spieler in League of Legends . Bei seinem Team Vitality hatte er sich mit Upset und Kaiser eine ausgezeichnete, deutsche Botlane ins Team geholt. Aber im Sommer ist erneut der Wurm drin: Das Team hat 7 Spiele in Folge verloren, auch während der Sommer-Saison 2023 läuft in der LEC nichts zusammen.

