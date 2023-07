LoL: EU-Profis sagen, eine harte Änderung führt zu Burnout, Drogen-Konsum und Depression

Bei League of Legends wurde der E-Sport radikal verändert: Eine Season in LoL ist jetzt auf wenige Wochen komprimiert. Die Sommer-Saison dauert nur vom 17. bis zum 30. Juli. 2022 dauerte die Saison noch 4 Monate. Diese Verkürzung macht die Spieler fertig, sagen sie.

Das ist die Änderung: Die Spielzeiten im E-Sport von LoL wurden radikal gekürzt. Die Saison 2022 ist nur noch halb so lang wie früher:

Die Sommer-Saison 2022 in der LEC dauerte vom 16. Juni bis zum 11. September: 87 Tage.

Die Sommer Saison 2023 geht vom 17. Juni bis zum 30. Juli: 43 Tage.

Danach gibt es vom 19. August bis zum 10. September noch die Season Finals.

Diese extreme Komprimierung der Saison verschlimmert offenbar die erheblichen Probleme, die schon vorher im E-Sport kursierten. Die Spieler, viele Teenager, der Rest in ihren 20ern, kommen mit dem Druck einfach nicht klar.

16 Profis der LEC packen aus

Was resultiert daraus? Die Seite Dotesports sagt in einem längeren Report, sie haben mit 16 aktuellen und früheren Spielern der europäischen Profi-Liga LEC gesprochen. Die Ergebnisse sind besorgniserregend.

Der Top-Laner von Astralis sagt: Die Verkürzung der Saison nimmt den Spielern die Zeit für „mentale Stabilität“: Sobald die Saison starte, müssten Spieler schon alles geben oder sie würden zurücklassen.

Der erfahrene Belgier Nisqy sagt:

Es wird erwartet, dass du gut bist, aber wenn du aus irgendeinem Grund nicht bist, ist es sehr schwer, mental zurückzukommen und wieder an Selbstvertrauen zu gewinnen. Am Ende fragst du dich vielleicht: Was ist mein Job, wenn ich nur verliere und sonst nichts?

Nisqy war zuletzt in der Kritik, weil er nach einer Niederlage gelächelt hatte – dafür wurde er von wütenden Fans hart kritisiert. Der Vorwurf: Er würde eine Niederlage nicht hart genug nehmen.

Dazu sagt er: Es sei schwer, von außen zu verstehen, mit welchen Problemen sich Profis in ihrem Inneren wirklich beschäftigen.

“Das neue Format ist verdammte Scheiße”

Das sagen Profis nur anonym: Die Verkürzung der Saison auf nur 13 Tage führt zu Problemen, die Spieler nur anonym äußern wollen.

Ein Profi der LEC sagt: „Das neue Format ist verdammte Scheiße, um ehrlich zu sein. Das ist eine reine Business-Sache:“

Der anonyme erfahrene Spieler gibt zu Protokoll: Es gäbe jetzt keine Kennenlern-Phase mehr in den Teams, wie früher in den ersten Wochen einer Saison. Jetzt könnten Karrieren unter dem Druck schon früh in einer Saison zusammenbrechen. Spieler könnten sich rasch eine lange Karriere in einer Top-Liga ruinieren.

Das Schlimmste für Spieler sei aber nicht mal der Druck in einer Saison, sondern das Leben nach einer Spielzeit: Dort habe keine Kontrolle über das eigene Schicksal. Das Team könne einen jederzeit ersetzen. Diese Möglichkeit macht vielen Profis Angst.

Ein anderer Spieler sagt: Für ihn war es das härteste, als er ersetzt wurde. Denn sein eigenes Selbstvertrauen hing an der Performance:

Wenn er Spiele gewann, fühlte er sich wohl.

Wenn er verlor, fühlte er sich wertlos.

Der Moment, als er ersetzt wurde, war für ihn sehr niederschmetternd, so als würde er gar keinen Zweck mehr erfüllen.

Ich hab einen Spieler gesehen, der so ausgebrannt war, dass er nicht mehr aus dem Bett kam. Der hat League für so viele Monate gelebt, ohne was anderes. Sein Hirn hat’s einfach nicht mehr ausgehalten und er konnte 2 Wochen nicht mehr spielen. Ich hab schon viele Spieler mit Burnout gesehen, aber sowas noch nie.

Was sagt ein erfahrener Mann dazu? Tim Reichert ist ein früherer Fußball-Profi bei Rot-Weiß Oberhausen. Heute arbeitet er als CEO von Excel. Er glaubt, vielen E-Sporter fehlt die Ausbildung im Vergleich zu Sportlern:

„Den meisten E-Sportlern fehlt eine vernünftige Ausbildung und Lernkurve, wie man ein Profi ist.“

E-Sportler müssten schon als Teenager selbst herausfinden, wie sie mit dem Lebensstil und den Karriere-Risiken zurechtkommen. Schon als junge Erwachsene müssen sie sich an einen sehr stressigen Lebensstil gewöhnen, wenn sie ihrem Traumjob nachjagen, so der frühere Fußballprofi.

Das ist Tim Reichert zu seiner Zeit bei Schalke.

Zu viel Essen, zu viel Koffein, zu viel Tabak, Alkohol, Marihuana

Was gehört zu diesem Lebensstil? Einer der Profis sagt, dass sich die meisten jungen Profis das Verhalten von anderen abschauen und das sei oft toxisch. Die Spieler würden Mechanismen entwickeln, um sich mit harschen Sprüchen, negativen Gefühlen und toxischem Umfeld abzufinden:

Alkohol, Schnupftabak (“Snus”), Zigaretten und Marihuana werden konsumiert.

Es gäbe zu viel Koffein und Essen als Mechanismen, mit dem Druck klarzukommen.

Gerade ältere Spieler entwickelten diese problematischen Verhaltensweisen, nicht nur Junge.

So sagt Nisqy, dass es für ihn mittlerweile normal sei zu rauchen und in Shisha-Bars zu gehen. Solange man das unter Kontrolle habe, solle jeder machen, was er möchte.

Auch andere befragte Spieler wie der Deutsche Elias „Upset“ Lipp sagen, sie hätten schon „ungesunde Wege gefunden“, mit dem Stress umzugehen. Ein anderer Profi sagt, er hat im schlimmsten Jahr seiner Karriere mit dem Saufen angefangen.

Upset gilt als einer der besten deutschen Spieler. Hat aber unglücklich seinen Platz bei Fnatic verloren.

Über einen anderen Spieler wird erzählt, den wollte sein Team loswerden, konnte ihn aber nicht entlassen. Dies führte zu einem psychologischen Krieg, der beim Spieler eine schwere Schlafstörung ausgelöst habe: Er konnte nur noch 2 Stunden am Tag schlafen und das über 3 Monate hinweg. Als er das Team verließ, spielte er auch wieder besser.

Die Teams entwickeln zwar gerade Methoden, mit Psychologen und Programmen die mentale Gesundheit der Spieler zu verbessern, aber die radikale Verkürzung der Saison scheint aktuell ein ohnehin schon bestehendes Problem noch drastisch zu vergrößern.

Wohl noch mehr Probleme mit Adderall und Sex als Profis zugeben

Über was wird nicht gesprochen? Was im Bericht von Dotesports nicht auftaucht: Man kann davon ausgehen, dass viele E-Sportler leistungssteigernde Substanzen konsumieren. Das ist ein “dreckige Geheimnis im E-Sport”: In anderen E-Sports wie Call of Duty oder Overwatch wurde schon über intensiven Missbrauch von Adderall berichtet. Es wäre verwunderlich, wenn es das nicht in LoL auch gäbe.

Zumal über den Dauer-LoL-Streamer Tyler1 bereits berichtet wurde, der schlucke Adderall wie TicTacs, leide unter Schlafstörungen und entwickle eine Zwangsstörung.

Es fällt schon auf, dass die Profis nur vom Konsum gesellschaftlich akzeptierter Drogen reden – da könnte noch einiges mehr im Argen liegen.

Ein anderes Verhalten, von dem man immer wieder liest, sind Dinge, die in Richtung “sexuelle Beziehungen mit Fans” gehen, was wohl auch im E-Sport verbreiteter, ist, als es im Artikel von DotESports jetzt aus der LoL-Szene durchschimmert.

Die Lage klingt jetzt schon ernst, könnte aber noch viel ernster sein. Bei einigen Profis hat diese ständige Belästigung schon zu Zwangsstörungen geführt:

