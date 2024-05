LoL: 24-Jähriger verliert das Match des Jahres, erhält absurd viele Morddrohungen

Am Freitag, dem 10. Mai, spielten in League of Legends die Teams G2 und T1 beim MSI 2024 gegeneinander: Es war das größte Spiel des Jahres bisher und wurde als die Serie beschrieben, die man als Fan von LoL gesehen haben muss. In der Spitze schauten 2,49 Millionen Zuschauer zu. Aber das so große Match hat jetzt ein hässliches Nachspiel: Der ADC von G2, Hans Sama (24), erhält Morddrohungen.

Was war das für ein Match? Es war eigentlich keine große Sache. Das Match war die 1. Runde im MSI 2024. Dort wurde noch nichts entschieden, der Gewinner kam in Runde 2, der Verlierer rutschte ins Loser’s Bracket ab. Aber im Match traf das beliebteste Team der Welt auf das beliebteste Team im Westen, deshalb kam es zu Rekord-Einschaltquoten:

Der Weltmeister T1 mit dem legendären Faker und den Ausnahmekönnern wie Keria und Oner auf der einen Seite

Das europäische Spitzen-Team G2 mit Midlaner Caps, dem Deutschen Broken Blade und Botlaner Hans Sama auf der anderen Seite

Vorm Match hatte T1 schon gestichelt und keinen Respekt vor den Europäern gezeigt.

Match in LoL übertrifft die Erwartungen: Fachpresse ist begeistert

Wie ging das Match aus? Das Spiel war deutlich knapper, als man erwarten konnte. Letztlich setze sich T1 mit 3-2 denkbar knapp durch.

Das war eine epische Schlacht, die von der Fachpresse hochgelobt wurde. Beide Teams hätten unkonventionelle Champions wie Kog’maw, Vel’Koz oder Yasuo gespielt (via dotesports).

In Spiel 5 hätten beide Teams dann extrem stark gespielt und das Match sei bis zur 30 Minuten ausgeglichen geblieben, bis letztlich ein einziger Fehler das Spiel entscheiden konnte.

Community bezeichnet Morddrohungen als „ekelhaft“

Das sind die hässlichen Nachwehen des Spiels: Der 24-jährige ADC von G2, Hans Sama, wurde jetzt offenbar von Irren im Internet als Sündenbock für die Niederlage von G2 ausgemacht. Er wird mit Morddrohungen überzogen, wie es heißt.

Angeblich wird ihm schlechtes Spiel vorgeworfen und dass er die falschen Items gefehlt hat. Von den Todesdrohungen hat der Manager von G2, Romain Begeard in einem Interview berichtet (via x).

Die gute Nachricht, dass diese Morddroungen von den Fans sehr kritisch gesehen wird. Auf reddit werden sie als „widerwärtig“ beschrieben.

Man fragt offen, wer so eklig und beschissen ist, dass er sowas macht. Um solche Drohungen zu schicken, müsse da eigenes Selbstbewusstsein im Keller sein. Jemanden zu bedrohen, nur weil da eigene Lieblingsteam ein Best-of-5 verloren hat.

Schade, dass so ein tolles Match jetzt so ein hässliches Nachspiel hat.

In League of Legends dreht sich zurzeit alles um zwei Themen: Das MSI; bei dem die besten Spieler die Welt um den Titel spielen, und die verfluchten Smurfs.