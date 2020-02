Adam “Killa” Sloss, ein ehemaliger Profi von Call of Duty, hat in einem Gespräch auf den Missbrauch des Medikaments Adderall aufmerksam gemacht. So sagt er, dass viele Kollegen in der eSports-Szene von First-Person-Shooter süchtig danach seien.

Worum geht es? „Killa“ war ein erfolgreicher CoD-Profi und feierte einige Erfolge. 2019 zog er sich allerdings aus dem eSports-Geschäft zurück. In einem Gespräch mit der Washington Post hat er nun über das Medikament Adderall und dessen Missbrauch im eSports gesprochen.

Was ist Adderall? Das Medikament wird eigentlich bei Patienten mit ADHS verschrieben. Es wirkt ähnlich wie Ritalin. Adderall soll vor allem die Konzentration und Leistungsfähigkeit steigern.

Im eSports wird es angeblich von Profis verwendet, damit die länger spielen zu können. So sagt der Fortnite-Profi MellowMajik der Washington Post: „Normalerweise bin ich schon nach ein paar Stunden erschöpft, müde und verliere die Motivation. Mit Adderall kann ich bis zu 12 Stunden lang besser spielen als je zuvor.“

„Niemand redet darüber, weil alle drauf sind“

Das sagt Killa: Der Profi sagt, dass Adderall allgegenwärtig in der eSport-Szene ist. Er selbst habe es schon mehrfach mitbekommen. Es sei ein sehr großen Problem in der CoD-Szene. Das Problem werde nur nie angesprochen, weil viele Leute selbst davon anhängig sind. So sagt er „Niemand redet darüber, weil alle drauf sind“.

Killa spricht die Schattenseiten von Adderall an. Das Medikament habe nicht nur Vorteile.

„Viele dieser Kids hören, dass einige der besten Spieler der Welt Adderall nehmen. Sie wollen entweder experimentieren und sehen, ob es hilft, oder einfach nur das tun, was nötig ist, um die Besten zu sein. Die Menschen zerstören ihr Leben und ihre Zukunft. Es gibt keine Grenze… eines Tages werden wir sehen, dass jemand einen Herzinfarkt hat oder etwas anderes Ernstes passiert.“ Killa in der Washington Post

Das sagt Killa zu seinem Rücktritt: Der ehemalige Profi, der sich Anfang 2019 aus dem eSports zurückzog, nannte den Adderall-Missbrauch als einen der Gründe, weshalb er als Profi aufhörte. So sagte er: „Der Adderall-Missbrauch war zu viel, um damit Schritt zu halten.“

Was sagen andere Profis dazu? Die Washington Post hat Aussagen anderer Profis zusammengetragen, die sich in den letzten Jahren zu Adderall geäußert haben. So gibt es einige Bestätigungen, dass nicht nur in der CoD-Szene der Missbrauch allgegenwärtig ist.

Timo „Taimou“ Kettunen meinte, dass „20 Spieler oder so“ in der Overwatch-Liga auf das Medikament zurückgreifen

Jimmy „HighDistortion“ Moreno sagt, dass „die Gears of War-Community über die Hälfte von Spieler hat, die es benutzen“.

In einem YouTube-Video gestand Kory „Semphis“ Friesen, dass er und sein Team Adderall in einem Counter-Strike-Turnier eingenommen haben

Bei Overwatch war Adderall schon 2018 ein großes Thema. Dort äußerte sich Taimou schon einmal zum Missbrauch.

Wie gehen die Liga dagegen vor? Nachdem Semphis und sein Team den Missbrauch in einem CounterStrike-Turnier gestanden, ging die CSGO-Liga gegen die Verwendung von Adderall vor. So gebe es vor Turnieren nun Drogentests. Man möchte Adderall nicht mehr auf den Turnieren sehen.

Die Esports Integrity Coalition (ESIC) räumte aber ein, dass der Vorfall bei Counter-Strike kein Einzelfall war. Andere eSports-relevante Spiele führen solche Tests nicht durch.

Gibt es auch Gegenstimmen? Nicht alle Profis sind von der Wirksamkeit von Adderall überzeugt. So meint beispielsweise die CounterStrike-Spielerin Emma „Emy“ Choe, dass Adderall nicht automatisch zu riesigem Erfolg führt.

So meint sie, dass man sich mit dem Medikament sogar Nachteile hat: „Man konzentriert sich zu sehr auf einen Aspekt des Spiels und vergisst andere entscheidende Faktoren wie die Kommunikation“.

Der Fortnite-Profi MellowMajik lobt das Medikament zwar, doch fügt auch an: „Die Droge kann nur eine solche Wirkung auf euer Spiel haben … es ist nicht irgendeine magische Pille, die euch sofort bei einem Spiel überragend macht. Du brauchst immer noch die Fähigkeiten, um zu konkurrieren.

