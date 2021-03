Blizzard distanziert sich vom ehemals besten Overwatch-Spieler der Welt

Der Spieler Jay „Sinatraa“ Won galt lange Zeit als der beste Overwatch-Spieler der Welt. 2019 wurde er zum MVP der Overwatch-League gekrönt. Mittlerweile spielt er Valorant. Doch Missbrauchs-Vorwürfe einer Exfreundin sorgten jetzt dafür, dass sich Blizzard, Riot Games und sein E-Sport-Team von ihm distanzieren. Blizzard bietet an, seinen MVP-Skin zurückzunehmen. Sinatraa bestreitet die Vorwürfe.

Das ist Sinatraa: Der 20-jährige Jay „Sinatraa“ Won ist wahrscheinlich einer der besten Spieler der Welt, was First Person Shooter angeht. Er war einer der jüngsten Profis, die mit Overwatch anfingen. Seine Mutter unterschrieb 2017 für den erst 17-jährigen Spieler, der konnte rechtlich den 150.000$-Vertrag noch nicht selbst unterzeichnen.

In den folgenden 3 Jahren machte sich Sinatraa in Overwatch einen Namen mit Helden wie Zarya, Doomfist oder Tracer. Er gewann in Overwatch einfach alles: Wurde Meister in der Liga, wertvollster Spieler der Liga, Weltmeister, wertvollster Spieler bei der Weltmeisterschaft.

Als er 2020 Overwatch verließ, um zu Valorant zu wechseln, weil es dort mehr Geld gab, war das bitter. Sogar Blizzard bedauerte seinen Abgang, gab ihm aber dennoch den Skin, der ihm als MVP zustand.

Vorwürfe wegen Angriff und Manipulation von Ex-Freundin

Das sind die Vorwürfe gegen Sinatraa: Gestern, am 10. März, hat sich die 21-jährige Cleo „Cleo0h“ Hernandez über ihren Twitter-Account gemeldet und schwere Vorwürfe gegen Sinatraa erhoben. Sie sagt (via twitter):

Sie war 9 Monate mit Sinatra zusammen. Sie hat sich jetzt dazu entschieden, über ihre traumatische Beziehung mit „Jay“ zu sprechen, wie sie ihn nennt.

Als sie das erste Mal miteinander schliefen, hat er sich geweigert ein Kondom zu benutzen und hat in ihr ejakuliert, obwohl sie dem nicht zugestimmt hat.

Bei mehreren Anlässen hatte Sinatraa weiter mit ihr Sex, obwohl sie „Nein“ sagte, sie habe Schmerzen gehabt.

Sintaraa habe sie immer wieder emotional manipuliert, damit sie mit ihm schläft, auch wenn sie das nicht wollte.

Sintraa hat sie manipuliert, indem er drohte, mit ihr Schluss zu machen.

Die 21-jährige Cleo Hernandez erhebt Vorwürfe von sexuellem Missbrauch und Angriff gegen Sinatraa. Quelle: Instagram

Die 21-Jährige sagt: Das sei ein Jahr her, aber sie verarbeitet immer noch die Wunden, die ihr diese toxische Beziehung zugefügt hat. Sie hat vieles aufgeben müssen, um sein Gesicht nicht mehr zu sehen oder seine Stimme zu hören. Sie sei in anonymem Selbsthilfegruppen für Frauen, die angegriffen wurden.

Frau Hernandenz hat ein 9-seitiges Text-Dokument mit vielen Screenshots von Social-Medianachrichten veröffentlicht, die sie mit Sinatraa austauschte.

Das sagt sinatraa: Der jetzige Valorant-Profi hat ein relativ kurzes Statement abgegeben (via twitter). Er sagt, es sei klar, dass sich Cleo an die Beziehung anders erinnert als er.

Die Beziehung sei für sie beide „ungesund“ gewesen. Er entschuldigt sich bei Cleo dafür, wie die Sache geendet ist, aber er habe sie nie angegriffen, in keiner Form.

Er werde jetzt bei der Untersuchung voll kooperieren und auch Video- und Audiomaterial zur Verfügung stellen.

Riot Games, Blizzard und E-Sport-Team distanzieren sich von Sinatraa

Das sind jetzt erstmal die Konsequenzen: Nachdem die Anschuldigungen kamen, haben die Firmen sofort regiert, mit denen Sinatraa in Verbindung steht oder stand:

Die Overwatch-League, also Blizzard, hat angekündigt, dass sie jedem eine volle Kostenerstattung anbieten, der den MVP Skin von Sinatraa besitzt (den Alien-Skin): Käufer des Skins bekommen 200 League Token und dafür verschwindet der Skin aus der Collection. Man wird mitteilen, wie der Ablauf genau ist. Blizzard nimmt diese Vorwürfe sehr ernst, sagen sie (via twitter).

Wer diesen Skin “Alien Zarya” hat, kann ihn zurückgeben.

Die Valorant Champions Tour NA, also Riot Games, hat Sinatraa vorläufig suspendiert. Der kann am Wochenende nicht mehr bei der Profi-Tour mitspielen (via Twitter).

Sentinels, sein Overwatch-Team, hat ihn ebenfalls suspendiert, bis man die Untersuchung abgeschlossen ist (via twitter).

Riot Games und Sentinels haben angekündigt, eine Untersuchung zu starten.

So reagiert die Ex-Freundin: Frau Hernandez reagiert erstmal enttäuscht. Sie sagt: Sie hofft, dass die “Untersuchungen” auch mit ihr sprechen. Sie habe schon Untersuchungen im E-Sport gesehen, die nur mit dem Spieler sprechen.

Zu Sinatraa sagt sie: Er habe sich nie bei ihr entschuldigt. Das Mindeste sei wohl, dass er sich bei ihr persönlich entschuldigt. Aber nicht mal das bekomme er hin.

Blizzard ist bekannt dafür, sehr schnell zu reagieren, wenn solche Vorwürfe aufkommen. So hatte man im Juni die NPCs eines Spielers aus WoW entfernt, weil dessen ehemalige Freundin eine toxische Beziehung beschrieb:

