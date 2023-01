LoL: Midlaner gewann mit genialem Jungler die WM – Greift ihn scharf an: „Hast dich in Amumu verwandelt“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was ist jetzt der Streit? Tian hat mit einer Reihe von Postings in Social Media am 26. Januar von sich reden gemacht:

Es sah so aus, als könnten die beiden eine Ära in LoL einläuten als geniales Mid-Jungle-Duo.

Im Jahr 2019 gewann das chinesische Team FunPlus Phoenix die Weltmeisterschaft in League of Legends gegen die Europäer von G2 im Finale: Die überragenden Spieler des Turniers waren Midlaner Doinb und sein genialer Junger Tian. 2023 herrscht zwischen dem legendären Weltmeister-Duo offenbar richtig miese Stimmung.

