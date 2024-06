„Ich bin extrem enttäuscht von den Leuten da oben“ – Der wichtigste E-Sport-Preis hat nun den Ärger, den Blizzard verdient hätte

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um was geht’s da? Die „Esports Awards“ haben am 7. Juli angekündigt, dass sie eine Partnerschaft über 3 Jahre mit dem „Esports World Cup“ eingegangen sind. Und dass die Awards dieses Jahr in Riyadh, Saudi-Arabien, vergeben werden.

Was ist das für ein Preis? Die “Esport Awards” werden seit 2015 vergeben und haben im letzten Jahrzehnt deutlich an Bedeutung gewonnen. Nach Angaben der Veranstalter erreichte man 2023 über 22 Millionen Zuschauer.

