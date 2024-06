„Echt schade, wie sich das Spiel entwickelt hat“ – Spieler klagen darüber, dass ihr in LoL keine Freunde mehr findet

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Warum sollte man das Risiko eingehen, zu kommunizieren, wenn die Gefahr besteht, beleidigt zu werden? Wie sind eure Erfahrungen zu dem Thema? Habt ihr in LoL gute Freunde gefunden oder kommuniziert ihr kaum im Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare. Riot macht die Community aktuell auch mit einem neuen Skin sauer: „Würde ich nicht einmal mit eurem Geld kaufen“ – LoL-Streamer kritisiert teuren Faker-Skin, fordert Änderung von Riot

Die Community sieht das Problem in dem Fall nicht nur bei Riot, denn die altbekannte Toxizität der Community sorgte für viele Änderungen. Einige User sehen das Problem sogar allgemein und eben nicht nur in LoL.

Andere User sehen das Problem ein wenig zynischer und glauben eher, dass die Leute an der Situation schuld sind und sich nicht nur LoL in diese Richtung entwickelt hat.

Dazu nennt er auch zwei Aspekte im Client, die sich geändert haben. Einmal die Clubs, das war eine Möglichkeit, mit einer größeren Gruppe verbunden zu sein und auch mehrere gleichzeitig einzuladen. Das Feature kam in Season 6 und wurde in Season 10 entfernt.

