In einer Fragerunde sprach Riot Games über die Zukunft von League of Legends und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein Thema war das Alter der Spielerschaft und die wachsende Konkurrenz im Gaming-Markt.

Was ist das Problem mit dem Alter? In einer geschlossenen Fragerunde im Rahmen des Summer Game Fest sprachen Game Director Pu Liu und der Director of League Studio Andrei van Roon über die Zukunft von League of Legends und die damit verbundenen Herausforderungen.

Eine große Herausforderung, die beide laut PC Gamer ansprachen, sei das Alter ihrer Spielerschaft. Pu Liu betont, dass er kein Problem damit habe, dass die Spieler älter werden, doch dies bringe einige Herausforderungen mit sich. Das bedeute jedoch nicht, dass das Spiel den Bach runtergehe. Vielmehr sei es eine langfristige Hürde für sie.

Das ist nicht das erste Mal, dass Riot mit Problemen zu kämpfen hat. So konnten sie im letzten Jahr ihre größte Krise seit Jahren überwinden, indem sie auf ihre Spieler gehört haben.

Die Konkurrenz ist größer als noch vor 10 Jahren

Wieso kommen weniger jüngere Spieler dazu? Der Game Director Pu Liu hat eine einfache Erklärung dafür, dass immer weniger jüngere Spieler mit League of Legends: Die Konkurrenz sei größer.

So beschreibt er, dass League of Legends vor 10 Jahren das Spiel gewesen sei, über das jeder sprach. Zudem käme hinzu, dass es eines der wenigen Spiele gewesen sei, die als Zeitfresser angeboten wurden – und das auch noch kostenlos. Mittlerweile gebe es dutzende Titel wie beispielsweise Apex Legends, Counter-Strike, Warzone oder Valorant.

Was die Herausforderung zusätzlich erschwert, ist die Komplexität von LoL. Obwohl Spieler auf Plattformen wie Reddit Anfängern erklären, welche Champions sie bannen sollten, gilt das MOBA mit über 150 Champions – die alle unterschiedliche Fähigkeiten und Builds mitbringen – weiterhin als schwierig zu lernen.

Das weiß auch Riot Games, wie Jeremy Lee in der Fragerunde deutlich machte: „Als Spieler denke ich, dass wir noch eine Menge tun können, um das Spiel verständlicher zu machen. Wie wir den Leuten das Spiel beibringen, wie wir die Dinge ein wenig klarer machen… es gibt viele Möglichkeiten, einfach etwas aufzuräumen, sei es visuelle Klarheit, oder UI, ein besseres Tutorial (via DotEsports).“

Hat Riot eine Lösung für das Alters-Problem? Pu Liu und Van Roon gehen nicht konkret darauf ein, wie sie diese Herausforderungen lösen wollen. Pu Liu merkt jedoch an, dass sie sich dieser Herausforderungen sehr bewusst seien und sich auch in Zukunft mit einer Lösung beschäftigen würden.

Das sei jedoch nicht die einzige Herausforderung, mit der sie sich aktuell befassen. Van Roon sagt, dass es viele ältere Spieler gebe, die mittlerweile berufstätig seien und einen Mittelweg zwischen kompetitiven Spielen und anderen Erfahrungen in LoL suchen würden. Auch hier gehen sie noch nicht genauer darauf ein, wie sie diese Herausforderung angehen wollen.

