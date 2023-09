LoL bringt neuen Champion, doch bereits jetzt verzweifeln etliche Spieler an Briar

Der neue Champion in League of Legends ist live. Briar ist ein Jungler und sozusagen eine Art Vampir, die einen unstillbaren Hunger verspürt. Doch schon jetzt verzweifeln viele Spieler an ihr, da sie nicht besonders anfängerfreundlich sein soll.

Briar ist der neueste Champion in League of Legends, der am 13. September in die Kluft stürmte. Wie es bei den meisten frisch eingeführten Champions der Fall ist, hat auch sie mit einer niedrigen Winrate zu kämpfen. Viele Spieler in der Community betonen, dass Briar über anspruchsvolle Fähigkeiten verfüge und daher schwierig zu spielen wäre für Anfänger.

Hier seht ihr ein animiertes Video zum Champion:

Was sagen die Spieler? Einige Spieler sind der Meinung, dass Briar über äußerst schwierige Fähigkeiten verfüge, die besonders für Anfänger eine Herausforderung darstellen.

Der Spieler FORGERY schreibt auf Reddit:

Sie verfügt über einen Int-Button auf W/Ult, hat keine angeborene Regeneration und muss wissen, wann sie sich aus einem Kampf zurückziehen muss, um effektiv zu sein. Es ist nicht überraschend, dass sie für Anfänger so schlecht zu sein scheint.

Expert_Swan_7904 betont dazu: Briar im gegnerischen Team ging 1/15. Der Spieler sagte immer wieder, dass er die Kontrolle über seinen Charakter verliere, lol. Dies könnte auf die Mechaniken von Briar, insbesondere auf ihre Fähigkeiten der W und Ult, zurückzuführen sein.

sorayayy fügt hinzu: Normalerweise kann ich blind einen neuen Champion auswählen, weil es für einen Anfänger nicht schwer ist, ihn zu steuern, aber Briar ist definitiv eine Ausnahme von der Regel.

Was macht sie schwer? Briar erfordert präzise Entscheidungen, um effektiv zu sein. Ihr Blutrausch-Modus ist mächtig, aber wenn ihre E-Fähigkeit gerade auf Cooldown ist, kann sie unbeabsichtigt in beispielsweise feindliche Türme oder Gegner stürmen und sterben – ohne, dass ihr eingreifen könnt. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, das richtige Timing für diese Fähigkeiten zu beherrschen und zu wissen, wann es klüger ist, sich zurückzuziehen und abzuwarten.

Wie schaut die Statistik aus? Statistiken von u.gg zeigen, dass Briar derzeit der schlechteste Jungler in allen Rängen ist, mit einer Winrate von nur 35,81% (Stand 14.09.23). Ihre Pickrate ist ebenfalls niedrig, möglicherweise aufgrund häufiger Bans.

Viele Spieler verstehen vermutlich noch nicht, wie man Briar effektiv spielt. Es braucht Zeit sich mit ihren Fähigkeiten auseinanderzusetzen und ihr Kit besser kennenzulernen. Schließlich ist sie auch erst seit gestern auf den Live-Servern. Wenn ihre Winrate und ihr Einfluss auf das Spiel jedoch weiterhin so schlecht bleibt, können Spieler vermutlich mit einem Balancing von Briar rechnen.

