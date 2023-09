Ich habe zum ersten Mal Videos zu League of Legends geschaut und diese 5 haben mir gut gefallen

Die animierten Videos zu League of Legends sind nicht umsonst sehr beliebt und oft geschaut worden. MeinMMO Autorin Linda hat sich jetzt zum ersten Mal mit ihnen befasst und euch hier eine kleine Liste zusammengestellt.

Warum Videos zu League of Legends? Ehrlich gesagt habe ich mich nie sonderlich für League of Legends interessiert. Natürlich weiß ich ein bisschen was über das Spiel, aber mein Wissen geht über das, was man so hie und da im Internet mitkriegt, nicht hinaus.

Zwar liegen mir quasi seit meiner Jugend schon immer verschiedene Freunde in den Ohren, wie großartig LoL sei und dass ich es doch mal ausprobieren sollte. Mich haben die Bilder, die ich vom Gameplay gesehen habe, jedoch nie wirklich gepackt und dadurch habe ich mich auch nie weiter mit dem Spiel beschäftigt.

Durch meine Arbeit für MeinMMO bin ich letztlich über einige animierte, offizielle Videos gestolpert, die meine Aufmerksamkeit geweckt und mich auf unterschiedliche Weise begeistert haben. Vor allem war ich aber überrascht, wie viel Lore in League of Legends wirklich zu stecken scheint.

So viele verschiedenen Charaktere und vor allem Settings habe ich nicht erwartet, als ich mich durch die verschiedenen Videos geklickt habe.

Ob ich doch noch in League of Legends einsteige und dem Gameplay vielleicht doch noch etwas abgewinnen kann, weiß ich nicht. Aber die folgenden Videos haben definitiv dafür gesorgt, dass ich mich jetzt doch noch mal ein bisschen genauer umgucke.

1. League of Legends “Warriors” Saison 2020

Das animierte Video zur Saison 2020 ist ehrlich gesagt genau das, was ich mir unter Videos zu League of Legends vorgestellt habe: viel Fantasy und Kampf. Inhaltlich hat es mich also nicht sonderlich überrascht, trotzdem aber wirklich überzeugt.

Die Version von dem Lied “Warriors”, welche hier benutzt wird, ist wunderschön und sorgt für eine perfekte Stimmung, die mich mit den Charakteren mitfiebern lässt, obwohl ich keine Ahnung habe, wem ich hier überhaupt zugucke.

Das Video und das Lied spielen meiner Meinung nach einfach perfekt zusammen und man merkt einfach, wie viele Gedanken sich die Produzenten dabei gemacht haben.

2. Shadow of the Doubt – Star Guardian 2022

Im Gegensatz zum ersten Video hat mich dieses hier schon ziemlich überrascht.

Das Setting hat was von einem düsteren “Magical Girl” und wirkt ehrlich gesagt nach einem Anime, den ich gucken würde. Ich mochte den Kampf, den die Figur mit “sich selber” führt sehr und die Animationen sind wunderschön gemacht.

Alles in allem hat mich das Video vor allem überzeugt, weil es ganz anders ist als alles, was ich mir immer unter League of Legends vorgestellt habe. Und damit hat es mein Interesse geweckt, herauszufinden, wie diese “Magical Girls” in die Welt von League of Legends passen.

3. The Curse of the sad Mummy

Als ich mich durch die Videos geklickt habe, habe ich am allerwenigsten erwartet, fast zu weinen. Diese kleine Mumie hat es mit dem Musikvideo aber definitiv geschafft.

Die Geschichte, die das Video erzählt, ist einfach nur traurig. Die kleine, einsame Mumie, die sich auf eine Reise begibt, weil sie endlich Freunde finden will. Ich habe die ganz Zeit mit gehofft, dass sie am Ende wenigstens einen Freund findet, wurde aber schmerzhaft enttäuscht.

Wahrscheinlich hätte ich bei dem Titel “The Curse of the sad Mummy” mit nichts anderem rechnen sollen, gehofft habe ich trotzdem. Die Verzweiflung der kleinen Mumie hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen und in den Kommentaren unter dem Video dann zu erfahren, dass der Fluch an allem Schuld ist, hat es nicht besser gemacht.

4. Get Jinxed

An Jinx vorbeizukommen, war in den letzten Jahren wohl völlig unmöglich. Und ich denke, das aus gutem Grund. Jinx scheint definitiv ein spaßiger Charakter zu sein und nach diesem kurzen Musikvideo kann ich den Hype um sie schon verstehen.

Sie gibt zumindest in dem Video eine gewisse “Harley Quinn”-Energie ab und mir persönlich gefällt das ziemlich gut. Und auch, wenn sie in dem Video lediglich abgedreht und chaotisch wirkt, Spaß an Explosionen und Schießereien hat, scheint es auf eine unterschwellige Weise so, als ob hinter ihrem Charakter sehr viel mehr steckt.

Mich mehr mit Jinx und ihrer Geschichte zu verfassen, steht jetzt definitiv weiter oben auf meiner “To-do-Liste”.

5. Fire to the Fuse

Das letzte Video hat mich vor allem durch die Musik begeistert.

Ich bin selbst ein Fan von dem chinesischen Sänger Jackson Wang und hatte überhaupt nicht mitgekriegt, dass er ein Lied für League of Legends gemacht hat. Deswegen hat es mich ein bisschen gefreut, über ein Video mit seiner Musik zu stolpern.

Noch dazu finde ich das ganze Video sehr schön gemacht, mit den Farben und Effekten, die hier genutzt wurden. Das Video hat eine sehr kleine und kurze Storyline, aber diese ist dafür auch gut geschrieben.

Gibt es League of Legends Videos, die euch wirklich begeistert oder sogar von dem Spiel überzeugt haben? Schreibt es gerne in die Kommentare.