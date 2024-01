Der neue Trailer von Season 14 ist jetzt das meistgesehen LoL-Cinematic innerhalb von 24 Stunden

Gestern, am 10. Januar 2024 wurde das neue Cinematic von League of Legends zum Seasonstart 14 veröffentlicht. Laut eines Statistik-Accounts übertrumpfte es all seine Vorgänger und ist jetzt das LoL-Video, das innerhalb von 24 Stunden die meisten Views auf YouTube sammelte.

Das neue LoL-Cinematic zeigt beliebte Charaktere in einem spektakulären Kampf, während ein dramatischer Song das Geschehen untermalt.

Der Clip mit dem Titel Still Here kam richtig gut bei den Fans an. Innerhalb von einem Tag sammelte ds Video zahlreiche Views auf YouTube und schaffte damit laut eines Fan-Accounts einen neuen LoL-Rekord.

Der X-/Twitter-Account League Charts hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Statistiken zu League of Legends zu tracken und zu veröffentlichen.

Laut seiner Liste der meistgesehenen LoL-Videos in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung auf YouTube, schafft es das neue Cinematic Still Here mit 22 Millionen Views direkt auf Platz 1 (via X.com/Twitter, Stand: 11. Januar 2024).

Damit zieht es, mit ganzen 10 Millionen Views mehr, meilenweit an More (12 Millionen Views) vorbei. Darauf folgen Warriors (10,6 Millionen) und Gods (7,4 Millionen).

Auf Platz 5 seiner Liste befindet sich The Baddest mit 7,4 Millionen und darunter The Call mit 6 Millionen Views.

Den siebten und letzten Platz in seinem Ranking bekommt Paranoia mit 5,4 Millionen Views, das erste Musikvideo der LoL-Boyband bestehend aus den Champions Yone, Ezreal, Kayn, Ezreal, Sett, K’Sante und Aphelios.

Wie reagierten die Fans auf den neuen Trailer? Absolut begeistert. In den Kommentaren unter dem YouTube-Video loben die User verschiedene Aspekte des Clips. So wird das Storytelling, die Animationen sowie der Hintergrundsong hervorgehoben. Doch vor allem werden beim Anschauen tiefe Gefühle der Zuschauer geweckt. Mehr zu den emotionalen Reaktionen auf den neuen LoL-Trailer findet ihr hier: LoL eröffnet die Saison 2024, überzeugt mit Trailer nicht nur seine Fans – „War noch jemand kurz davor zu weinen?”